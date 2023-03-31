AK Partili Durgut’tan TBMM’de dikkat çeken etkinlik! Gençlerin topladığı sigara izmaritleri çok uluslu sigara şirketlerine postalandı

Son zamanlarda yeni bir halk sağlığı sorunu olarak gündemimize giren elektronik sigaralar ve ısıtılmış tütün ürünleri gibi cihazlardan kaynaklanan tehlikeli atıklar da önemli bir çevresel sorun teşkil ediyor. Küresel olarak her yıl 22 milyar ton su, sigara imalatı için kullanılıyor.

Daha da dramatik olan, bu suyun çoğunlukla su kaynakları zaten kısıtlı olan fakir ülkelerde tüketilmesidir" dedi.