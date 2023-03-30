Et ve Süt Kurumu’nun adını ve tabelalarını taklit eden kasaplara denetim! İşletme sahibinden akılalmaz sözler: Vatandaş niye şaşırıyor?

"UĞRAŞTIRIRIM SİZİ"

Et ve Süt Kurumu mağazası önünde çekim yapan gazeteciye sert çıkan mağaza çalışanı ise, "Bütün her şeyi kullanırım. Uğraştırırım yani sizi." cümleleriyle tepki gösterdi.

"KURUM OLSA KURUM YAZAR, BİZDE MAĞAZA YAZIYOR"

Dükkanın görüntü kaydının alınmasını istemediğini belirten ve isminin patentli olduğunu iddia eden işletme sahibi, "Türk Patent Kurumu'ndan tescili yapılmış. Özel bir işletme. Vatandaş niye şaşırıyor ki ? Et ve Süt Mağazaları yazıyor, salak mı? Bilmesin, mağaza yazıyor zaten, kurum yazmıyor. Kurum olsa kurum yazar, bizde mağaza yazıyor" ifadelerini kullandı.