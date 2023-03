Et ve Süt Kurumu’nun adını ve tabelalarını taklit eden kasaplara denetim! İşletme sahibinden akılalmaz sözler: Vatandaş niye şaşırıyor?

ET ve Süt Kurumu'nun tabelalarına benzetilerek satış yapan işletmelere denetim yapıldı. Sultangazi'de bulunan ve tartışmalara neden olan 'Et ve Balık K.' tabelalı işletmenin "K." yı kaldırdığı görüldü. Denetimde işletmeye marka taklitçiliğinden dolayı tutanak tutuldu. Yine Sultangazi ve Eyüpsultan'da tabelalarında 'Et ve Süt Mağazaları' ve 'Et ve Balık Kasap' yazan iki farklı işletme, vatandaşların kafasına karıştırdı. Eyüpsultan'da bulunan işletmenin sahibi, "Vatandaş niye şaşırıyor ki ? Et ve Süt Mağazaları yazıyor, salak mı? Bilmesin, mağaza yazıyor zaten, kurum yazmıyor. Kurum olsa kurum yazar, bizde mağaza yazıyor" ifadelerini kullandı.