Başkan Erdoğan söz vermişti! Selin vurduğu o ilçede doğal gaz heyecanı
Kastamonu’da yaşanan sel felaketinin ardından Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın doğal gaz sözü verdiği Çatalzeytin ilçesine doğal gaz altyapı borularının getirilmesi vatandaşlar tarafından heyecanla karşılandı. Nisan ayında çalışmaların başlamasının planlandığı ilçeye yıl sonuna kadar doğalgazın verilmesinin hedeflendiği öğrenildi.
11 Ağustos 2021 yılında yaşanan sel afetinin ardından bölgeyi ziyaret eden Başkan Recep Tayyip Erdoğan, vatandaşlardan gelen talep üzerine selden etkilenen ilçelere doğal gaz verileceği sözünü vermişti. Kastamonu'nun Abana, Bozkurt, İnebolu ve Cide ilçelerine yapılan çalışma ile doğal gaz verilmişti. Son olarak Çatalzeytin ilçesinde de doğal gaz çalışmaları başlatıldı. Alt yapının hazırlanması için ilçeye doğal gaz boruları getirildi. Nisan ayında başlayacak çalışmaların yılsonunda tamamlanmasının hedeflendiği öğrenildi. Doğal gaz altyapı borularının ilçeye gelmesi ise vatandaşları heyecanlandırdı. Vatandaşlar bir an önce doğalgaza kavuşmayı beklediklerini söyledi.
Öte yandan, selden etkilenen Kastamonu'nun Bozkurt, Abana, İnebolu ve Cide ilçelerine ise geçen yıl doğal gaz verilmişti.
"DOĞAL GAZI HALKIMIZ BÜYÜK BİR HEYECANLA BEKLİYOR"
İlçede yaşayan Gazeteci Emin Türkay Öztürk, doğalgazın bağlanmasını ilçede yaşayan tüm vatandaşların heyecanla beklediğini belirterek, "11 Ağustos 2021 tarihinde yaşadığımız sel felaketinden sonra doğal gaz gündeme geldi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sel felaketinin ardından Bozkurt ziyareti sırasında Abana ve Bozkurt ilçelerine doğalgaz sözü vermişti. Daha sonra bölgeye gelen Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez de ilçemize doğalgaz sözü verdi. Ama geçen yıl Çatalzeytin'e doğal gaz verilmedi, diğer ilçelere verildi. Biz de Çatalzeytin halkı olarak doğal gazın gelmesi için ısrarcı olduk ve bu konuyu yetkililere hatırlattık. Gazetemizde sürekli gündemde tuttuk. Kargaz yetkililerinden güzel açıklamalar duyduk. Bu yıl içinde doğal gazın bağlanacağını, çalışmaların da Nisan ayı içerisinde başlanacağını söylediler. Doğal gazı halkımız büyük bir heyecanla bekliyor. Umutluyuz" dedi.
"BİR AN ÖNCE DOĞALGAZA KAVUŞMAYI BEKLİYORUZ"
Emekli öğretmen Ergun Usta, doğal gaz için heyecanlı olduğunu kaydederek, "Doğal gaz çok iyi bir nimet. Isınma, su için önemli olan bu nimetten bizim de yararlanmamız gerekiyor. 2021 yılındaki sel felaketinden sonra Cumhurbaşkanımız Çatalzeytin'e doğal gaz verileceği sözünü vermişti. Abana, Bozkurt, İnebolu ve Cide ilçelerine doğal gaz geldi. Bizim için ise bu sene verileceği söylendi. Borular geldi, en kısa zamanda da yapılmasını istiyoruz. Çatalzeytin'de yaşlı kesim ısınma sorunundan dolayı Kastamonu il merkezinde yaşıyor. Kömürle ısınıyoruz. Bunun için bir an önce doğal gaza kavuşmayı bekliyoruz" diye konuştu.
"HER YÖNDEN KOLAYLIK SAĞLAMASI İÇİN DOĞAL GAZIN GELMESİNİ İSTİYORUZ"
İlçede yaşayan Emine Çetinkaya da, "Doğal gazın bize her türlü faydası var. Doğal gazın gelmesi ile en azından sobalardan kurtulmuş olacağız. Her türlü zorluklarını yaşıyoruz. Odun ve kömür maliyetleri çok, yakması zor. Bunun her türlü zorluğunu yaşıyoruz. Biz kadınlar için de temizlik başta olmak üzere her yönden kolaylık sağlaması için doğal gazın gelmesini istiyoruz" şeklinde konuştu.
"İŞ YERLERİ İÇİN DE FAYDA SAĞLAR"
İlçede esnaflık yapan Ergenç Kar ise doğalgazın iş yerlerinde de için de kolaylık sağlayacağını ifade ederek, "Bizzat Cumhurbaşkanı tarafından doğalgaz sözü verilmişti. Süleyman Soylu da söylemişti. Biz de doğalgaz gelsin diye imza toplamıştık. Borular geldi. Faydası olacak. Odun, kömür çok pahalı. İş yerleri için de fayda sağlar. İstanbul'daki yaşlılarımız da geri döner. Kendi evlerine tekrar yerleşirler" ifadelerini kullandı.
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