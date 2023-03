Başkan Erdoğan söz vermişti! Selin vurduğu o ilçede doğal gaz heyecanı

"HER YÖNDEN KOLAYLIK SAĞLAMASI İÇİN DOĞAL GAZIN GELMESİNİ İSTİYORUZ"



İlçede yaşayan Emine Çetinkaya da, "Doğal gazın bize her türlü faydası var. Doğal gazın gelmesi ile en azından sobalardan kurtulmuş olacağız. Her türlü zorluklarını yaşıyoruz. Odun ve kömür maliyetleri çok, yakması zor. Bunun her türlü zorluğunu yaşıyoruz. Biz kadınlar için de temizlik başta olmak üzere her yönden kolaylık sağlaması için doğal gazın gelmesini istiyoruz" şeklinde konuştu.