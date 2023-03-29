Başkan Erdoğan söz vermişti! Selin vurduğu o ilçede doğal gaz heyecanı

"BİR AN ÖNCE DOĞALGAZA KAVUŞMAYI BEKLİYORUZ"



Emekli öğretmen Ergun Usta, doğal gaz için heyecanlı olduğunu kaydederek, "Doğal gaz çok iyi bir nimet. Isınma, su için önemli olan bu nimetten bizim de yararlanmamız gerekiyor. 2021 yılındaki sel felaketinden sonra Cumhurbaşkanımız Çatalzeytin'e doğal gaz verileceği sözünü vermişti. Abana, Bozkurt, İnebolu ve Cide ilçelerine doğal gaz geldi. Bizim için ise bu sene verileceği söylendi. Borular geldi, en kısa zamanda da yapılmasını istiyoruz. Çatalzeytin'de yaşlı kesim ısınma sorunundan dolayı Kastamonu il merkezinde yaşıyor. Kömürle ısınıyoruz. Bunun için bir an önce doğal gaza kavuşmayı bekliyoruz" diye konuştu.