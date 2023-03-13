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Mehmetçiğin kurduğu Seyyar Sahra Hastanesi depremzedelerin yaralarını sarıyor!

YAŞAM
Giriş Tarihi: 13.03.2023
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Mehmetçiğin kurduğu Seyyar Sahra Hastanesi depremzedelerin yaralarını sarıyor!

Türkiye 6 Şubat günü asrın felaketiyle sarsıldı. Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremlerin ardından Mehmetçiğin kurduğu Seyyar Sahra Hastanesi yaklaşık 3 bin kişiye hizmet sundu. Milli Savunma Bakanlığınca Kahramanmaraş'ta kurulan Seyyar Sahra Hastanesi yaklaşık 3 bin kişiye hizmet verdi. 73 yaşındaki depremzede Durdiye Ay, "Kurban olayım ben onlara. Askerler benim evlatlarım gibi, onlardan çok memnunum." dedi.

6 Şubat'taki depremlerin yıkıma neden olduğu kentte, Milli Savunma Bakanlığı tarafından Kahramanmaraş Necip Fazıl Şehir Hastanesi'nin bahçesine 19 konteyner ve 21 çadırdan oluşan sahra hastanesi kuruldu.

Acil tıbbi müdahale, 2 acil ünite, laboratuvar, yoğun bakım ünitesi, ameliyathane, eczane, koğuş, direkt grafi, ultrason ve sterilizasyon destek ünitesinin bulunduğu hastanede 61 personel görev yapıyor.

Çeşitli şikayetlerle hastaneye gelen vatandaşlar, askeri personelce karşılanıp, gerekli servislere yönlendiriliyor.

Hastanede depremin üçüncü gününden bu yana yaklaşık 3 bin hasta tedavi edildi, 113 cerrahi müdahale yapıldı.

"ŞU AN HİÇBİR SIKINTIMIZ BULUNMAMAKTADIR"

Kol ve bacak ağrısı şikayetiyle hastaneye başvuran 73 yaşındaki depremzede Durdiye Ay, Mehmetçiğin hizmetinden son derece memnun olduğunu söyledi.

Mehmetçiğe teşekkür eden Ay, "Allah'a şükür. Kurban olayım ben onlara. Askerler benim evlatlarım gibi, onlardan çok memnunum. Benim oğullarım hep onlar." diye konuştu.

Sahra hastanesinde tedavi gören Ayşe Argıma ise çok zor süreçler yaşadıklarını belirterek, asker ve sağlık çalışanlarının desteği ile hayata tutunduklarını ifade etti.

Askerlerin yanlarında olduğunu belirten Argıma, "Rabb'im hiçbir zaman daha böyle bir durum yaşatmasın. Şu an hiçbir sıkıntımız bulunmamaktadır. Askerlerimiz her daim bizimle bulundular, ne zaman bir sıkıntımız olsa yardımcı oldular." dedi.

Depremde evinin yıkıldığını, eşinin yaşamını yitirdiğini söyleyen Hasan Gümüşoğlu da "Allah herkesten razı olsun. Allah'ım askerlerimizi korusun. Devletimizden Allah razı olsun." ifadelerini kullandı.

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