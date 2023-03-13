Mehmetçiğin kurduğu Seyyar Sahra Hastanesi depremzedelerin yaralarını sarıyor!

Askerlerin yanlarında olduğunu belirten Argıma, "Rabb'im hiçbir zaman daha böyle bir durum yaşatmasın. Şu an hiçbir sıkıntımız bulunmamaktadır. Askerlerimiz her daim bizimle bulundular, ne zaman bir sıkıntımız olsa yardımcı oldular." dedi.

Depremde evinin yıkıldığını, eşinin yaşamını yitirdiğini söyleyen Hasan Gümüşoğlu da "Allah herkesten razı olsun. Allah'ım askerlerimizi korusun. Devletimizden Allah razı olsun." ifadelerini kullandı.