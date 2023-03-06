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Depremzedeler için seferber olan Mehmetçik yardım malzemelerini ihtiyaç sahiplerine ulaştırdı

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 06.03.2023
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Depremzedeler için seferber olan Mehmetçik yardım malzemelerini ihtiyaç sahiplerine ulaştırdı

Milli Savunma Bakanlığı, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından bölgeye giden Mehmetçik'in çalışmalarına devam ettiğini açıkladı. Depremzedelere yardım malzemelerini ulaştıran Mehmetçik, "Bir olma vakti" mesajı verdi.

Milli Savunma Bakanlığı, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen bölgelerde çalışmalarına devam ediyor. Halkı için seferber olan Mehmetçik, çocuklara ve yaşlılara yardım malzemesi ulaştırdı.

Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, "Mehmetçiklerimiz, devletimizin ve milletimizin yardım elini deprem bölgesindeki vatandaşlarımıza ulaştırmaya devam ediyor. Yüreklerimiz Bir" denildi.

"DURMADAN YORULMADAN"

Kahramanmaraş depreminin ilk gününden itibaren bölgede çalışmalarına devam eden Türk askeri, depremzedelere yardımları ulaştırdı.

Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, "Durmadan, yorulmadan... Sakarya'da konuşlu 7'nci Komando Tugayımız, Kahramanmaraş'ta yardım malzemelerini depremzede vatandaşlarımıza ulaştırıyor. Bir Olma Vakti." ifadelerine yer verildi.

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