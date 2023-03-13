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Ramazan Bayramı ne zaman, hangi güne denk geliyor? Bayram tatili kaç gün olacak? Ramazan İmsakiyesi 2023

YAŞAM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 13.03.2023 Güncelleme Tarihi: 13.03.2023
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Ramazan Bayramı ne zaman, hangi güne denk geliyor? Bayram tatili kaç gün olacak? Ramazan İmsakiyesi 2023

"Ramazan Bayramı ne zaman, kaç gün tatil?" sorusu arama motorlarında hız kazandı. Diyanet tarafından paylaşılan takvime göre, bu yıl mart ayında başlayacak olan Ramazan ayı, nisan ayında sona erecek. Peki, Ramazan ayı ne zaman başlayacak? Bayrama ne kadar kaldı? İşte, Ramazan Bayramı hakkında merak edilenler...

"Ramazan Bayramı ne zaman?" sorusu gündemde yer almaya devam ediyor. Mart ayının ortalarına doğru Ramazan ayı takvimi merak konusu oldu. 30 günlük orucun sona ermesinin ardından Ramazan Bayramı için hazırlıklar başlayacak. Ramazan ayında dini görev olan oruç ibadeti yerine getiriliyor. Bayramda izne çıkacak ve tatili değerlendirecek olanlar şimdiden tarihleri sorgulamaya başladı. Peki, Ramazan Bayramı hangi günde denk geliyor? İşte detaylar...

2023 RAMAZAN BAYRAMI NE ZAMAN, KAÇ GÜN TATİL?

2023 yılında Ramazan, 23 Mart'ta başlayacak ve 20 Nisan'da son bulacak. 20 Nisan 2023 Ramazan Bayramı'nın arife günü oluyor. 2023 yılında Ramazan Bayramı 21 Nisan'da başlayacak ve 23 Nisan'da bitecek.

İL İL RAMAZAN İMSAKİYESİ 2023

2023 RAMAZAN BAYRAMI NE ZAMAN?

2023 yılı Ramazan Bayramı tarihleri, Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan dini takvimle birlikte belli oldu.Buna göre; Ramazan Bayramı'nın 1. günü 21 Nisan'da idrak edilecek. Bayram 23 Nisan Pazar akşamı sona erecek.

2023 RAMAZAN BAYRAMI TAKVİMİ

Ramazan Bayramı'nın 1. günü 21 Nisan'da idrak edilecek.

Ramazan Başlangıcı - 23 Mart Perşembe

Kadir gecesi - 17 Nisan Pazartesi

Ramazan Bayramı Arifesi- 20 Nisan Perşembe

Ramazan Bayramı 1. Gün- 21 Nisan Cuma

Ramazan Bayramı 2. Gün- 22 Nisan Cumartesi

Ramazan Bayramı 3. Gün- 23 Nisan Pazar

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