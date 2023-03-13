Ramazan Bayramı ne zaman, hangi güne denk geliyor? Bayram tatili kaç gün olacak? Ramazan İmsakiyesi 2023

"Ramazan Bayramı ne zaman?" sorusu gündemde yer almaya devam ediyor. Mart ayının ortalarına doğru Ramazan ayı takvimi merak konusu oldu. 30 günlük orucun sona ermesinin ardından Ramazan Bayramı için hazırlıklar başlayacak. Ramazan ayında dini görev olan oruç ibadeti yerine getiriliyor. Bayramda izne çıkacak ve tatili değerlendirecek olanlar şimdiden tarihleri sorgulamaya başladı. Peki, Ramazan Bayramı hangi günde denk geliyor? İşte detaylar...