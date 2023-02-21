Mehmetçik deprem bölgesinde millet için seferber oldu! Devlet millet el ele
Kahramanmaraş depreminin ilk anından itibaren bölgede çalışmalara katılan Mehmetçik, yaraları sarmak için de 7/24 sahada. Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan paylaşımda, iki askerin iki kadına yardım ettiği görüntülere yer verildi. Bakanlığı paylaşımı sosyal medyada büyük beğeni toplandı.
Türk askeri Kahramanmaraş depreminin yaralarını sarmak için seferber oldu. Sahada aktif rol alan Mehmetçik, aynı zamanda hudut ve terörle mücadele görevlerine de devam ediyor. Askerin deprem bölgesine yardım sevkiyatının yanı sıra PKK inini imha ettiği görüntüler paylaşıldı.
DEVLET MİLLET EL ELE
Milli Savunma Bakanlığı, deprem bölgesinde halkın yardımına koşan Mehmetçik'in görüntülerini paylaştı.
Bakanlık tarafından yapılan paylaşımda, "Devlet Millet El Ele" ifadelerine yer verildi. 2 askerin 2 yaşlı kadına yardım ettiği görüntüler sosyal medyada büyük beğeni toplandı.
7/24 GÖREVDELER
Kahramanmaraş depremi birçok ilde yıkıma neden olurken, Mehmetçik 15 gündür sahada görev alıyor. Enkaz, arama-kurtarma ve depremzedelerin ihtiyaçlarını karşılamak için deprem bölgesine gönderilen Türk askeri, hudut güvenliği ve terörle mücadelesini de aksatmadı.
Milli Savunma Bakanlığı, Pençe Kilit Operasyonu, deprem bölgesine helikopter ile yardım sevkiyatı ve bir askerin vatandaşa botunu verdiği anların görüntülerini paylaştı.
PKK İNİ İMHA EDİLDİ
Türk Silahlı Kuvvetleri terörle mücadelesine ara vermeden devame diyor. 7/24 yurt içi ve sınır ötesinde teröristlerin peşinde olan Mehmetçik, Pençe Kilit Operasyonu'nda hainleri köşeye sıkıştırdı.
Milli Savunma Bakanlığı, teröristlerin saklandığı inin basıldığı anların görüntülerini paylaştı.
Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, "Deprem bölgesinde vatandaşımızın yardımına koşan Mehmetçik, Irak'ın kuzeyindeki operasyonlarına da hız kesmeden devam ediyor. Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde "Teslim ol!" çağrısına uymayan teröristlere ait inler imha ediliyor." denildi.
MEHMETÇİK VATANDAŞA KENDİ BOTUNU VERDİ
Merhameti ile dünyaya nam salan Türk askeri, deprem bölgesinde çalışmalarına ara vermeden devam ediyor. Bir asker yolda gördüğü ayakkabısız vatandaşın yardımına koştu.
Milli Savunma Bakanlığı'nın resmi sosyal medya hesabından, "Mehmetçik, bu millet ve bu devlet için göz kırpmadan canını vermeye yemin etmiştir! Bu nedenle yolda gördüğü vatandaşımızın ayağında ayakkabı olmadığını görünce kendi botunu vermekten geri durmaz. Kendisine verilen ne varsa asıl sahibinin bu millet olduğunu iyi bilir." açıklamasında bulunuldu.
"BİZ BERABERİZ"
Milli Savunma Bakanlığı, Hatay'ın Kırkhan ilçesine giden nakliye helikopterinin görüntülerini paylaştı.
Depremden en çok etkilenen şehirlerden biri olan Hatay'ın Kırıkhan ilçesine havadan yardımların aktarılması için bölgede görevli CH-47 Chinook helikopterler kırsal alanlara iniş yaparak, Mehmetçiğin yardımı ile depremzedelere el uzatıyor.
Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, "Özel Kuvvetler Komutanlığımıza ait CH-47 tipi ağır nakliye helikopteri ile köylere, çadırları ve yardım malzemelerini ulaştırmaya devam ediyoruz." ifadelerine yer verildi.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Mercek bulutu depremin habercisi mi? Mercek Bulutları nedir, neden olur?
- EYT son dakika! EYT Meclis görüşmeleri ne zaman başlayacak? Resmi Gazete'de yayımlandı mı?
- Taner Savut kimdir, kaç yaşında? Hatayspor Sportif Direktörü Taner Savut öldü mü?
- Ateş Kuşları son bölüm izle! ATV Ateş Kuşları bu hafta var mı, ne zaman başlayacak?
- Bina hasar tespit başvurusu nasıl yapılır? Hasar tespiti nasıl itiraz edilir? e-Devlet, CBS sorgulama ekranı!
- AÖF KAYIT YENİLEME TARİHİ 2023 | AÖF bahar dönemi kayıtları ne zaman? Sınavlar online mi, yüz yüze mi olacak?
- 18 yaşını dolduran herkes alabilir! Bu şarta uyan hemen baksın! T.C kimlik kartı ile gelene 2.850 TL veriliyor!
- Deprem bölgelerinde TYP alımları başladı mı, ne zaman? 2023 İŞKUR TYP başvurusu nereden yapılır, şartları neler?
- TOKİ arsa başvurusu kabul edilenler açıklandı! TOKİ arsa kura çekilişi ne zaman 2023? Kazananlar ve reddedilenlerin İSİM LİSTESİ!
- İzmir TOKİ kura çekilişi ne zaman? TOKİ İzmir kura çekim tarihi açıklandı mı? YENİ KURA TAKVİMİ 2023!
- Yarın okullar tatil mi SON DAKİKA | İstanbul, Ankara, Adana, Mersin, Hatay son durum ne? 21 Şubat Salı tatil olan iller açıklaması
- Yeniden deprem bekleniyor mu? Hatay'da 6.4'lük sarsıntı daha büyük depremi tetikler mi? İstanbul, Ankara, Adana... Deprem beklenen iller hangileri?