Mehmetçik deprem bölgesinde millet için seferber oldu! Devlet millet el ele

Türk askeri Kahramanmaraş depreminin yaralarını sarmak için seferber oldu. Sahada aktif rol alan Mehmetçik, aynı zamanda hudut ve terörle mücadele görevlerine de devam ediyor. Askerin deprem bölgesine yardım sevkiyatının yanı sıra PKK inini imha ettiği görüntüler paylaşıldı.

DEVLET MİLLET EL ELE

Milli Savunma Bakanlığı, deprem bölgesinde halkın yardımına koşan Mehmetçik'in görüntülerini paylaştı.

Bakanlık tarafından yapılan paylaşımda, "Devlet Millet El Ele" ifadelerine yer verildi. 2 askerin 2 yaşlı kadına yardım ettiği görüntüler sosyal medyada büyük beğeni toplandı.