Mehmetçik’tan Adıyaman’da depremzede Ayşe’ye sürpriz doğum günü

Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan paylaşımda şu ifadelere yer verildi;

"70'inci Mekanize Piyade Tugayımız, Adıyaman'da depremden etkilenin bir ailenin evladı minik Ayşe'ye sürpriz doğum günü hazırladı. Çocuğumuza sağlıklı, mutlu ve güzelliklerle dolu bir hayat diliyoruz. Türkiye Vakti"