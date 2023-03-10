10 Mart 2023, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Yaşam Haberleri Mehmetçik'tan Adıyaman'da depremzede Ayşe'ye sürpriz doğum günü

Mehmetçik'tan Adıyaman'da depremzede Ayşe'ye sürpriz doğum günü

YAŞAM
Giriş Tarihi: 10.03.2023
ABONE OL
Mehmetçik’tan Adıyaman’da depremzede Ayşe’ye sürpriz doğum günü

Mehmetçik, Adıyaman'da depremden etkilenen ailenin minik kızı Ayşe'ye doğum günü hazırladı. Sürpriz kutlama sonrası Ayşe'ye hediyeleri de verildi. Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, "Türkiye Vakti" ifadelerine yer verildi.

Mehmetçik, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen bir ailenin küçük kızı Ayşe'ye sürpriz doğum günü düzenledi.

Askerler, doğum gününü kutladıktan sonra pastayı keserek minik Ayşe'ye hediyelerini verdi.

Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan paylaşımda şu ifadelere yer verildi;

"70'inci Mekanize Piyade Tugayımız, Adıyaman'da depremden etkilenin bir ailenin evladı minik Ayşe'ye sürpriz doğum günü hazırladı. Çocuğumuza sağlıklı, mutlu ve güzelliklerle dolu bir hayat diliyoruz. Türkiye Vakti"

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA