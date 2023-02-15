15 Şubat 2023, Çarşamba
Mehmetçik ile halk el ele! Vatandaş A Haber canlı yayınında böyle seslendi: Allah devletimize zeval vermesin! Devletimiz güçlüdür
Asrın deprem felaketinin ardından vatandaşların yaralarının sarılması için tüm imkanler seferber edildi. Kahramanmaraş'ta Jandarma ekipleri depremzedelere destek oluyor. A Haber muhabiri Murat Onur, Jandarmanın kurduğu çadır kentten ayrıntıları aktardı. Bir vatandaş "Vatanımız sağ olsun devletimiz sağ olsun. Asker yok diyenler asker çadırların arasında. Halkın arasında." ifadelerini kullandı.
Giriş Tarihi: 15.02.2023 14:39 Güncelleme Tarihi: 15.02.2023 14:41
- 1
- 38
- 2
- 38
- 3
- 38
- 4
- 38
- 5
- 38