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Mehmetçik ile halk el ele! Vatandaş A Haber canlı yayınında böyle seslendi: Allah devletimize zeval vermesin! Devletimiz güçlüdür

Asrın deprem felaketinin ardından vatandaşların yaralarının sarılması için tüm imkanler seferber edildi. Kahramanmaraş'ta Jandarma ekipleri depremzedelere destek oluyor. A Haber muhabiri Murat Onur, Jandarmanın kurduğu çadır kentten ayrıntıları aktardı. Bir vatandaş "Vatanımız sağ olsun devletimiz sağ olsun. Asker yok diyenler asker çadırların arasında. Halkın arasında." ifadelerini kullandı.

A Haber
Giriş Tarihi: 15.02.2023 14:39 Güncelleme Tarihi: 15.02.2023 14:41
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Mehmetçik ile halk el ele! Vatandaş A Haber canlı yayınında böyle seslendi: Allah devletimize zeval vermesin! Devletimiz güçlüdür

Jandarma Kahramanmaraş'ta 1.764 çadır kurdu. Jandarma ekipleri depremzedelere destek oluyor.

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Mehmetçik ile halk el ele! Vatandaş A Haber canlı yayınında böyle seslendi: Allah devletimize zeval vermesin! Devletimiz güçlüdür

A Haber muhabiri Murat Onur Kahramanmaraş'ta Jandarmanın kurduğu çadır kentten ayrıntıları aktardı.

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Mehmetçik ile halk el ele! Vatandaş A Haber canlı yayınında böyle seslendi: Allah devletimize zeval vermesin! Devletimiz güçlüdür

Bir vatandaş şu ifadelerle bölgede yaşanılanları anlattı;

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Mehmetçik ile halk el ele! Vatandaş A Haber canlı yayınında böyle seslendi: Allah devletimize zeval vermesin! Devletimiz güçlüdür

- Jandarmamızın İzmir Bornova ekibine çok teşekkür ediyorum. Allah razı olsun. Komutanlarımdan bütün askerlerimden 8-10 bin kişi ekibiyle girmiş çadırların arasında o komutanlar çocukları kucağına alıyor.

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Mehmetçik ile halk el ele! Vatandaş A Haber canlı yayınında böyle seslendi: Allah devletimize zeval vermesin! Devletimiz güçlüdür

Montu olmayanlara ayakkabısı olmayanlara şekerimiz yok diyenlere oyuncak dağıtanları gözlerimle gördüm.