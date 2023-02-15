Mehmetçik ile halk el ele! Vatandaş A Haber canlı yayınında böyle seslendi: Allah devletimize zeval vermesin! Devletimiz güçlüdür

Asrın deprem felaketinin ardından vatandaşların yaralarının sarılması için tüm imkanler seferber edildi. Kahramanmaraş'ta Jandarma ekipleri depremzedelere destek oluyor. A Haber muhabiri Murat Onur, Jandarmanın kurduğu çadır kentten ayrıntıları aktardı. Bir vatandaş "Vatanımız sağ olsun devletimiz sağ olsun. Asker yok diyenler asker çadırların arasında. Halkın arasında." ifadelerini kullandı.