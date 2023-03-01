Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar’dan Mehmetçik’e iftiraya tepki! Fedakarlıkla ve azimle çalışıyoruz

"ÜNİVERSİTEYE HAZIRLANAN ÖĞRENCİLERİMİZE YARDIMCI OLACAĞIZ"

Bakan Hulusi Akar, "Gençlerimizin okullarından geri kalmaması, eğitimlerinin aksamaması için Milli Eğitim Bakanlığı ile yaptığımız çalışmalar çerçevesinde anaokulu, ilkokul, ortaokul, liseler şeklinde, Mehmetçik Okulu kurarak buradaki ihtiyaca cevap vermek için gayret gösteriyoruz. Ayrıca bugün daha önce yaptığımız ziyaretler sırasında bize bildirilen gençlerimizin üniversiteye hazırlık konusundaki ihtiyaçlarını da karşılamak için kitapları, dokümanları temin ettik. Öğretmenlerimiz hazır burada. Öğrencilerimize, gençlerimize üniversiteye hazırlık konusunda yardımcı olacağız. Bir kere daha söylemek istiyorum, 6 Şubat'tan bugüne kadar çok önemli mesafeler kat ettik. Çok önemli adımlar atıldı. Fakat bu yapılanların yanı sıra daha da çok işimiz olduğunun da farkındayız. Bu konuda devletimiz, milletimiz ayakta. Omuz omuza, koordinasyon içinde tek yumruk, tek yürek olarak çalışmalarımızı koordineli bir şekilde sürdürüyoruz ve inşallah bütün bu yaraları saracağız. Çok şükür bu konuda devlet, millet ve TSK olarak gücümüz, imkânımız da var" ifadelerini kullandı.