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Mehmetçik deprem bölgesinde! Hatay’a yardımlar askeri helikopterlerle gidiyor

ÖZEL HABER A Haber
Giriş Tarihi: 10.02.2023 Güncelleme Tarihi: 10.02.2023
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Mehmetçik deprem bölgesinde! Hatay’a yardımlar askeri helikopterlerle gidiyor

Türk Silahlı Kuvvetleri binlerce askeriyle deprem bölgelerinde faaliyet gösteriyor. Askerler, yıkımın büyük olduğu Hatay'da helikopterlerle köylere giderek yardım malzemelerini teslim etti. Yaralıların çevre kentlerdeki hastanelere sevki de yine askeri helikopterlerle yapılıyor. Ekiplerimiz o helikopterlere bindi, hem yardımları hem de tahliyeleri yerinde takip etti.

Türkiye deprem bölgesi için seferber oldu. Binlerce Mehmetçik de yardıma ihtiyacı olan vatandaşlara yetişmek için canla başla çalışıyor. Depremzedelerin gıda ve temel ihtiyaç malzemesine erişimleri helikopterlerle sağlanıyor. Helikopterlerle taşınan malzemeler ihtiyaç sahiplerine dağıtılıyor.

Bir yandan arama-kurtarma faaliyetinde bulunan askerler diğer yandan askeri helikopterlerle depremzedelerin yaralarını sarmaya çalışıyor. Askeri personeller tarafından her bölgeye gıda kolisi gönderildiğini söyleyebiliriz.

Hatay'da yaralıların tedavisi de sürüyor. Askerler depremde yaralanan vatandaşları helikopterle çevre kentlere taşıyor. İlk müdahalesi yapılan yaralılar birer birer helikoptere taşınıyor. Yaralılara çok sayıda sağlık personeli de eşlik ediyor.

Vatandaşların A Haber mikrofonlarına söyledikleri:

- Yardımlarını bizlerden esirgemeyen önce Cumhurbaşkanımız, İçişleri bakanımız ve tüm devlet kurumlarına teşekkür ediyoruz. Allah onlardan razı olsun, Allah devlete, millete zeval vermesin.

- Hükümet nerede diyenler, Erdoğan nerede diyenler görsünler. Başka bir şey demeye gerek yok, ardım akıyor, memlekete herkes sahip çıkıyor. Devletimiz sağ olsun.

- Devletimizden Allah razı olsun, bizi yalnız bırakmadılar, tüm Türkiye'ye teşekkür ederim. Allah razı olsun herkesten.

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