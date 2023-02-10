Mehmetçik deprem bölgesinde! Hatay’a yardımlar askeri helikopterlerle gidiyor

Türkiye deprem bölgesi için seferber oldu. Binlerce Mehmetçik de yardıma ihtiyacı olan vatandaşlara yetişmek için canla başla çalışıyor. Depremzedelerin gıda ve temel ihtiyaç malzemesine erişimleri helikopterlerle sağlanıyor. Helikopterlerle taşınan malzemeler ihtiyaç sahiplerine dağıtılıyor.