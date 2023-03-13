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Her yerde aranıyor! Yakalanan dolandırıcının üzerinden 217 bin 800 TL çıktı

YAŞAM
Giriş Tarihi: 13.03.2023
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Her yerde aranıyor! Yakalanan dolandırıcının üzerinden 217 bin 800 TL çıktı

Kırklareli'nde "nitelikli dolandırıcılık" suçundan 12 kaydı bulunan H.Ç., polisin sıkı takibi ile yakalandı. Son olarak bir kişiyi 98 bin TL dolandırdığı belirlenen H.Ç.'nin üzerinde 217 bin 800 TL ele geçirildi

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