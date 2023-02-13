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Mehmetçik vatandaşa hizmet için 24 saat görevde! Depremzedenin tuvalet ve banyo ihtiyaçları da karşılandı

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Giriş Tarihi: 13.02.2023 Güncelleme Tarihi: 13.02.2023
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Mehmetçik vatandaşa hizmet için 24 saat görevde! Depremzedenin tuvalet ve banyo ihtiyaçları da karşılandı

Türk Silahlı Kuvvetleri, Kahramanmaraş merkezli depremin etkilediği 10 ilde 24 saat çalışıyor. Halkın hizmetine koşan Mehmetçik, enkazda arama kurtarma çalışması, çadır yapımı, yemek dağıtımı ve tuvalet kurulu dahil her alanda görevini yerini getiriyor.

Türk Silahlı Kuvvetlerince, deprem bölgesinde 235 seyyar banyo ve tuvalet kuruldu.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından 8. Komando Tugayı'nın Hatay'da arama kurtarma ve yardım faaliyetlerinin yanı sıra vatandaşlar için seyyar tuvalet kurulumuna devam ettiği bildirildi.

Açıklamada, TSK'nın deprem bölgesinde 235 seyyar banyo ve tuvalet kurulumunu tamamladığı belirtilerek, "Beraberiz Türkiye" ifadesine yer verildi.

MEHMETÇİK 24 SAAT GÖREVDE

Türkiye'yi yasa boğan Kahramanmaraş depreminde Mehmetçik sahadaki aktif görevine devam ediyor. Depremden etkilenen bölgelerden biri olan Adıyaman'dan duygulandıran görüntüler yansıdı.

'BEKLENİLEN' YİNE YETİŞTİ

"Türk beklenilendir" sözünü bir kez daha hakkıyla teslim eden Mehmetçik, Adıyaman'daki bir dağ köyüne helikopterle ulaştı. Depremzedelere yardım ulaştıran Mehmetçik, gözyaşları ve dualarla karşılandı.

Gölbaşı ilçesinin bir dağ köyüne, köy halkına yardıma giden Mehmetçik, vatandaşların sevgi seliyle karşılaştı.

Askeri helikopterin içerisinden yansıyan görüntülerde, askerin adeta eline sarılıp öpen ve el sallayan iki vatandaşın görüntüsü herkesi duygulandırdı.

25 BİN MEHMETÇİK GÖREVDE

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin 25 bin 67 personeli ile fiilen deprem bölgesinde görev yaptığını belirtirken, depremin ardından 78 personele henüz ulaşamadıklarını açıkladı.

Mehmetçik, deprem bölgesinde gece saatlerinde genel güvenlik ve asayişin sağlanması için çalışıyor. Sokaklarda önlem alan askerler, boşaltılmış az hasarlı ya da hasar görmemiş binalardan hırsızlık yapılmaması için de önlem alıyor.

Yıkımların gerçekleştiği bölgede görevlendirilen 39 tabur asker, gerekli güvenlik önlemlerini alıyor.

Gündüz saatlerinde deprem bölgesinde yürütülen çalışmaların emniyetli ve koordineli şekilde gerçekleştirilmesine destek olan Türk askeri, depremin en çok hasar verdiği illerin başında gelen Hatay'ın İskenderun ilçesinde de halka güven veriyor.

Mehmetçik, AFAD ve Türk Kızılay başta olmak üzere birçok sivil toplum kuruluşunun çalışmalarına da destek sunuyor.

Sahadaki çalışmaların emniyetli ve koordineli yürütülmesine destek veren Mehmetçik, arama kurtarma ve yardım faaliyetlerine de 24 saat devam ediyor.

ÇADIRLARI KURUP DIŞARDA UYUDULAR

7 gündür hayat kurtarmaya çalışan Mehmetçik, deprem bölgesinde dinlenme zamanlarında bile fedakarlık yaparak çadırlar depremzedeler kullansın diye kendileri uyku tulumlarında açık havada uyuyor.

Daha fazla can kurtarmak için 7/24 durmadan çalışan Mehmetçik'in istirahat zamanlarında da çadırlar depremzedelere kalsın diye açık havada dinlendikleri ortaya çıktı.

Sosyal medyaya yansıya görüntülerde AFAD çadırlarının yanında arama kurtarma çalışmalarına ara veren askerlerimizin uyku tulumları içinde dinlendikleri görüldü.

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