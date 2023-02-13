Mehmetçik vatandaşa hizmet için 24 saat görevde! Depremzedenin tuvalet ve banyo ihtiyaçları da karşılandı

'BEKLENİLEN' YİNE YETİŞTİ

"Türk beklenilendir" sözünü bir kez daha hakkıyla teslim eden Mehmetçik, Adıyaman'daki bir dağ köyüne helikopterle ulaştı. Depremzedelere yardım ulaştıran Mehmetçik, gözyaşları ve dualarla karşılandı.

Gölbaşı ilçesinin bir dağ köyüne, köy halkına yardıma giden Mehmetçik, vatandaşların sevgi seliyle karşılaştı.

Askeri helikopterin içerisinden yansıyan görüntülerde, askerin adeta eline sarılıp öpen ve el sallayan iki vatandaşın görüntüsü herkesi duygulandırdı.

25 BİN MEHMETÇİK GÖREVDE

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin 25 bin 67 personeli ile fiilen deprem bölgesinde görev yaptığını belirtirken, depremin ardından 78 personele henüz ulaşamadıklarını açıkladı.

Mehmetçik, deprem bölgesinde gece saatlerinde genel güvenlik ve asayişin sağlanması için çalışıyor. Sokaklarda önlem alan askerler, boşaltılmış az hasarlı ya da hasar görmemiş binalardan hırsızlık yapılmaması için de önlem alıyor.