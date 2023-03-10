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Depremde evlerinin tamamı yıkılan mahallelinin Mehmetçikten isteği Türk bayrağı oldu

YAŞAM
Giriş Tarihi: 10.03.2023
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Depremde evlerinin tamamı yıkılan mahallelinin Mehmetçikten isteği Türk bayrağı oldu

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerden etkilenen Malatya'nın Yeşilyurt ilçesine bağlı kırsal Kadiruşağı Mahallesi'nde yaşayanların Mehmetçikten öncelikli istekleri Türk bayrağı oldu.

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