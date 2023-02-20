Mehmetçik millet için her cephede sahada! Depremzedelere yardım götürme ve terörle mücadelede tam mesai

Kahramanmaraş depremi birçok ilde yıkıma neden olurken, Mehmetçik 15 gündür sahada görev alıyor. Enkaz, arama-kurtarma ve depremzedelerin ihtiyaçlarını karşılamak için deprem bölgesine gönderilen Türk askeri, hudut güvenliği ve terörle mücadelesini de aksatmadı.

Milli Savunma Bakanlığı, Pençe Kilit Operasyonu, deprem bölgesine helikopter ile yardım sevkiyatı ve bir askerin vatandaşa botunu verdiği anların görüntülerini paylaştı.