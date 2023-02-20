Mehmetçik millet için her cephede sahada! Depremzedelere yardım götürme ve terörle mücadelede tam mesai
Türk askeri Kahramanmaraş depreminin yaralarını sarmak için seferber oldu. Sahada aktif rol alan Mehmetçik, aynı zamanda hudut ve terörle mücadele görevlerine de devam ediyor. Askerin deprem bölgesine yardım sevkiyatının yanı sıra PKK inini imha ettiği görüntüler paylaşıldı.
Kahramanmaraş depremi birçok ilde yıkıma neden olurken, Mehmetçik 15 gündür sahada görev alıyor. Enkaz, arama-kurtarma ve depremzedelerin ihtiyaçlarını karşılamak için deprem bölgesine gönderilen Türk askeri, hudut güvenliği ve terörle mücadelesini de aksatmadı.
Milli Savunma Bakanlığı, Pençe Kilit Operasyonu, deprem bölgesine helikopter ile yardım sevkiyatı ve bir askerin vatandaşa botunu verdiği anların görüntülerini paylaştı.
PKK İNİ İMHA EDİLDİ
Türk Silahlı Kuvvetleri terörle mücadelesine ara vermeden devame diyor. 7/24 yurt içi ve sınır ötesinde teröristlerin peşinde olan Mehmetçik, Pençe Kilit Operasyonu'nda hainleri köşeye sıkıştırdı.
Milli Savunma Bakanlığı, teröristlerin saklandığı inin basıldığı anların görüntülerini paylaştı.
Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, "Deprem bölgesinde vatandaşımızın yardımına koşan Mehmetçik, Irak'ın kuzeyindeki operasyonlarına da hız kesmeden devam ediyor. Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde "Teslim ol!" çağrısına uymayan teröristlere ait inler imha ediliyor." denildi.
MEHMETÇİK VATANDAŞA KENDİ BOTUNU VERDİ
Merhameti ile dünyaya nam salan Türk askeri, deprem bölgesinde çalışmalarına ara vermeden devam ediyor. Bir asker yolda gördüğü ayakkabısız vatandaşın yardımına koştu.
Milli Savunma Bakanlığı'nın resmi sosyal medya hesabından, "Mehmetçik, bu millet ve bu devlet için göz kırpmadan canını vermeye yemin etmiştir! Bu nedenle yolda gördüğü vatandaşımızın ayağında ayakkabı olmadığını görünce kendi botunu vermekten geri durmaz. Kendisine verilen ne varsa asıl sahibinin bu millet olduğunu iyi bilir." açıklamasında bulunuldu.
"BİZ BERABERİZ"
Milli Savunma Bakanlığı, Hatay'ın Kırkhan ilçesine giden nakliye helikopterinin görüntülerini paylaştı.
Depremden en çok etkilenen şehirlerden biri olan Hatay'ın Kırıkhan ilçesine havadan yardımların aktarılması için bölgede görevli CH-47 Chinook helikopterler kırsal alanlara iniş yaparak, Mehmetçiğin yardımı ile depremzedelere el uzatıyor.
Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, "Özel Kuvvetler Komutanlığımıza ait CH-47 tipi ağır nakliye helikopteri ile köylere, çadırları ve yardım malzemelerini ulaştırmaya devam ediyoruz." ifadelerine yer verildi.
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