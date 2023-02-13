13 Şubat 2023, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Yaşam Haberleri Mehmetçik yürekleri fethettiler! Türkiye'yi sarsan olayda yaralar sarılıyor

Mehmetçik yürekleri fethettiler! Türkiye'yi sarsan olayda yaralar sarılıyor

YAŞAM
Giriş Tarihi: 13.02.2023
ABONE OL
Mehmetçik yürekleri fethettiler! Türkiye’yi sarsan olayda yaralar sarılıyor

Mehmetçiğin Kahramanmaraş'ın Nurdağı ilçesindeki çadır kentte bulunan çocuklara çikolata dağıtımı sırasında duygulandıran anlar yaşandı. MSB o anları işte böyle paylaştı...

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA