Türkiye tek yürek! Adıyaman'da çadır kentteki depremzedelerin tıraşı Mehmetçikten
Türkiye 6 Şubat tarihinde asrın felaketiyle sarsıldı. Kahramanmaraş merkezli 2 büyük depremin ardından devlet ve millet el ele yaraları sarmaya başladı. Önce arama kurtarma çalışmaları daha sonra barınma, yeme içme ve diğer her konuda vatandaşın yanına büyük bir azimle koşan Mehmetçik, şimdi de Adıyaman’da bulunan çadır kentte depremzedeleri tıraş ediyor.
Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerin ardından gece gündüz demeden bölgenin huzuru ve güveliğini sağlayan askerler, Adıyaman 1 Nolu Çadır Kent'te "kuaför çadırı" kurdu.
Afetzedelerin yaralarını sarmak için fedakarca sahada görev yapan askerler, çadırda çocuk, genç ve yaşlıların saçını kesiyor.
Askerler, günde yaklaşık 100 kişiyi tıraş ederek depremzedelerin gönlüne dokunuyor.
"ÇOK GÜZEL BİR HİZMET"
Depremzede Sedat Atik, depremde evi hasar gördüğü için çadır kente geldiklerini söyledi.
Kendilerine sağlanan desteklerden duyduğu memnuniyeti dile getiren Atik, "Burada askerlerimiz, halkımız el birliğiyle bize yardım ediyorlar. Askerler bizim için 7 gün 24 saat burada nöbet tutuyor. Allah onlardan razı olsun. Devletimiz var olsun. Tüm imkanlar burada düşünülmüş. Askerimiz bizi çadır kentte tıraş etti. Çok mutlu olduk." diye konuştu.
Depremzede Yusuf Atik, askerin, vatandaşların her zaman yanında olduğunu belirterek, "Askerler bize yardımcı oluyor. Çok güzel bir hizmet. Bize her yerden yardımlar geliyor. Mehmetçikten Allah razı olsun. Evlerimiz hasar gördüğü için çadır kentte yaşıyoruz. Burada tüm ihtiyaçlarımızı gideriyorlar. Depremde birçok akrabanın evi yıkıldı. Bizim ev de hasarlı olduğu için giremiyoruz." ifadelerini kullandı.
11 yaşındaki Ömür Batınerdem de depremde evleri yıkıldığı için ailesiyle çadır kentte yaşadığını aktararak, "Uzun zamandır tıraş olmamıştım. Asker ağabeyler beni tıraş etti, çok beğendim." dedi.
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