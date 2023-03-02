Türkiye tek yürek! Adıyaman’da çadır kentteki depremzedelerin tıraşı Mehmetçikten

Depremzede Yusuf Atik, askerin, vatandaşların her zaman yanında olduğunu belirterek, "Askerler bize yardımcı oluyor. Çok güzel bir hizmet. Bize her yerden yardımlar geliyor. Mehmetçikten Allah razı olsun. Evlerimiz hasar gördüğü için çadır kentte yaşıyoruz. Burada tüm ihtiyaçlarımızı gideriyorlar. Depremde birçok akrabanın evi yıkıldı. Bizim ev de hasarlı olduğu için giremiyoruz." ifadelerini kullandı.