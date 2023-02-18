Enkazdan 40 saat sonra kurtulan anne yürek yaktı: Tek isteğim kızım bulunsun

"BİR YERE TAŞIDILAR KIZIMI, KAYIT YAPILMADI MUHTEMELEN"

Kızının, depremde çöken Antakya Devlet Hastanesi'nde yaklaşık bir haftadır tedavi gördüğünü aktaran Güler, "Kızımın büyük bir hastalığı yoktu. Akli dengesi yerindeydi. Beni bulabilir ve TC'mi biliyor. TC'mi söylese, benim bu hastanede yattığım görülür. Kızımı bulamıyoruz kayıp, başka bir yere mi götürüldü bilmiyoruz. Onun bulunmasını istiyorum. Hastaneden çok şükür ölü olarak çıkmadı. Sürekli hastanede enkaz başında bekleyenler vardı, amcaları orayı hiç bırakmadı. Bir yere taşıdılar kızımı, kayıt yapılmadı muhtemelen. Amcaları ve dayıları herkes çabalıyor. Hiçbir haber yok. Bilmiyorum kızım inşallah sağ salim bulunur." ifadelerini kullandı.