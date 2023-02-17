Dünya Türkiye için tek yürek! Görevini tamamlayan ekipler ülkelerine döndü: Yıkım da insanlık da büyük
Türkiye’nin yardımına koşan yabancı kurtarma ekipleri, gittikleri her yerde gözyaşları eşliğinde büyük bir saygıyla karşılanıyor. Görevlerini tamamlayanlar yaşadıkları tecrübeyi “Yıkım da insanlık da büyük” sözleriyle özetledi.
Deprem bölgesinde katıldıkları arama kurtarma çalışmalarını tamamlayan Japonya, Yunanistan, Çin ve Tayvan ekipleri, Dışişleri Bakanlığı ve İstanbul Havalimanı İşletmesi (İGA) yetkililerince düzenlenen törenlerle ülkelerine uğurlandı. Törenlerde ekiplere teşekkür plaketi takdim edildi.
Çinli gönüllü ekibin lideri Yuan Jiongming, "Çin'de bunun kadar büyük olmasa da benzer bir trajedi gördük. Ama bu çok daha büyük. Fakat aklımda sadece Kahramanmaraş halkının cana yakınlığı kalsın istiyorum" dedi.
Yunan arama kurtarma ekibi gözyaşlarıyla uğurlandı. Ekip Başkanı Ioannis Papastathis, "Depremin büyüklüğünü gördüğümüzde, acımız çok büyüktü. Elimizden geldiğince çabaladık. Türk halkından çok ilgi gördük. Kendimizi güvende hissettik. Türkiye'ye geldiğimiz ilk andan beri halk bizi sürekli alkışladı" dedi. Yunan ekibi Atina'ya uçtu.
Japon ekip, depremde hayatını kaybedenler için saygı duruşunda bulunarak Türkiye'den ayrıldı. Japonya'da gurbetçiler, dönen arama kurtarma ekibini alkışlarla karşıladı.
Polonyalı ekip Türkiye'den Varşova'ya dönüşte alkışlarla karşılandı.
'ACINIZ ACIMIZDIR'
Polonyalı Binbaşı Jakup Filip, "Burada büyük bir trajedi var. İnsanlar başkalarını kurtarmak için birbirine kenetleniyor" dedi. Polonya Devlet İtfaiyesi Şefi Andrzej Bartkowiak, "12 kişiyi kurtardık ve 12 dünya kurtarmış olduk" dedi.
Pakistanlı şef Ferhan Halid, "Türk milleti için buradayız. Onların acısı bizim acımızdır" dedi.
Tayvan'dan gelen 155 kişilik ekip İstanbul'da Kapalıçarşı'yı gezdi. Vatandaşlar, alkışlarla teşekkür etti.
'BÖYLE BEKLEMİYORDUK'
İspanyol arama kurtarma ekibi "Böyle bir felaketle karşılaşacağımız hiç aklımıza gelmemişti" derken, arama kurtarma ekibi Başkanı Salvador Luque, "En zor dönemlerinde bile Türk halkı bize çok cömert ve misafirperver davrandı" dedi.
Avustralyalı gazeteci Allyson Horn, "Afetin büyüklüğü, etkilediği alan açısından tahmin edilemeyecek ve diğerleriyle kıyaslama yapılamayacak boyutta. Depremzedeler, bizi gördüklerinde o kadar zor durumda olmalarına rağmen durumumuzun nasıl olduğunu sorup yemek ve su ikram etmeye çalıştılar" dedi.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- THY DEPREMZEDE İŞ BAŞVURUSU | THY 1000 personel alımı ne zaman, başvuru nasıl yapılır 2023? Şartlar, kontenjanlar, ücretsiz dil eğitimi...
- MEB SON DAKİKA | 2023 Okullar ne zaman açılacak? 71 ilde okullar ne zamana kadar tatil edildi? Elazığ, Kahramanmaraş, Hatay, İstanbul...
- Miraç nedir? Miraç gecesi ne oldu? Miraç Kandili'nde neler yapılır? Anlamı ve önemi!
- Taha Duymaz vefat mı etti, enkazdan çıktı mı? Taha Duymaz'dan haber var mı? 16 ŞUBAT son durum ne?
- TOKİ İstanbul kuraya hak kazananlar belli oldu! Avrupa Yakası konut başvurusu kabul ve reddedilenlerin İSİM LİSTESİ! Başakşehir, Arnavutköy, Esenler...
- Trabzonspor Basel maçı izle! UEFA Konferans Ligi Trabzonspor Basel maçı hangi kanalda? İLK 11'LER...
- KANDİL-CUMA MESAJLARI 2023 | En yeni resimli Miraç Kandili ve Cuma mesajları! Kısa, uzun, dualı, ayetli sözler...
- Az önce deprem mi oldu? 16 Şubat deprem nerede, kaç şiddetinde? AFAD, Kandilli son depremler...
- 9 milyon SMS ne kadar, kaç TL eder? Türkiye Tek Yürek REKOR BAĞIŞ miktarı ne kadar?
- Kısmetse Olur bugün mü, ne zaman yayınlanacak? 16 Şubat Kısmetse Olur YENİ BÖLÜM İZLE!
- MİRAÇ KANDİLİ İBADETLERİ | Miraç Gecesi namazı nasıl kılınır, kaç rekat? Niyet nasıl edilir? Hacet ve Tesbih namazları... Yapılacak TESBİHAT ve DUALAR
- EKPSS tercih, yerleştirme sonuçları açıklandı mı, BUGÜN açıklanır mı? EKPSS KURA SONUÇLARI 2023 | ÖSYM son duyurular!