Depremzedeler hatıralarını mezarlıklara bağladı! Yürek yakan kareler
Kahramanmaraş merkezli, 10 ilde etkisini gösteren ve Türkiye'yi yasa boğan depremde yaşamını yitirenler defnedildi, Diyarbakır'da mezar taşlarına hayatını kaybedenlerin hatıraları asıldı.
Kahramanmaraş merkezli iki deprem 10 ili enkaz altında bıraktı. Can kayıpları her geçen gün artarken Diyarbakır'da tamamlanan enkaz sonrası hayatını kaybedenler defnedildi.
Yakınları tarafından Yeniköy Mezarlığında defnedilen vatandaşların mezar taşına asılan hatıralar yürekleri dağladı.
Adıyaman'da Besnispor kalecisi 23 yaşındaki Muhammed Seyyid Orhan'ın mezarlığına bırakılan forma, Beşiktaş Futbol Kulübü sevdalısı 21 yaşındaki Buğra Kalın'ın mezarına yazılan "BJK" yazısı, mezar taşına fotoğrafı yapıştırılan 19 yaşındaki Nurullah Yılmaz, babası Musa Başal ile birlikte defnedilen Kerem bebeğin hatıraları görenleri duygulandırdı.
"ALLAH KİMSENİN BAŞINA VERMESİN ÇOK ZOR"
Kardeşi ve yeğenleri için mezarlıkta dua okumaya gelen Bahattin Ertük, aynı ailede bulunan 5 kişiden 4'ünün vefat ettiğini belirtti.
Ertük, "4 kişiydiler Yoldaş apartmanında Allah kimsenin başına vermesin çok zor. Tüm insanlar için aynı acı çekiliyor. Benim ailemden 5 kişi enkazdaydı 1'i kurtuldu 4'ü öldü, dileğim Allah'tan bu acıyı yaşayan herkese sabır versin tüm ölenlere rahmet etsin" dedi.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Fenerbahçe UEFA Avrupa Ligi maçı ne zaman? UEFA Avrupa Ligi son 16 turu kura çekimi hangi tarihte? Fenerbahçe'nin rakibi...
- Kısmetse Olur Buse Doğan nereli, kaç yaşında? İlk günden dikkat çekti! Kısmetse Olur Buse kimdir?
- PARASIZ YATILI OKUL başvurusu nereden, nasıl yapılacak? MEB SON DAKİKA | OHAL illerindeki öğrencilere ücretsiz...
- MİRAÇ GECESİ NAMAZI | Miraç Kandili 12 rekat namaz nasıl kılınır? Miraç Kandili namazına nasıl niyet edilir?
- Arka Sokaklar BİTTİ mi, neden yok? Arka Sokaklar dizisi yeni bölüm ne zaman? 17 ŞUBAT Kanal D YAYIN AKIŞI
- Miraç Kandili'nde çekilecek zikirler | DİYANET hangi esmalar okunmalı? SALAVAT-I ŞERİF nedir nasıl getirilir? Türkçe ve Arapça okunuşu...
- Şubat ayı Mazot ve gübre desteği YATTI mı, ne zaman yatacak 2023? TC kimlik no ile mazot ve gübre desteği sorgulama!
- MİRAÇ KANDİLİ İFTAR SAATLERİ DİYANET 2023 | 17 Şubat akşam ezanı saat kaçta okunacak? İstanbul, İzmir, Ankara imsak ve iftar vakitleri!
- MİRAÇ KANDİLİ anlamı ve önemi | Miraç ne demek, anlamı nedir? Hüzün Yılı Miraç Gecesi ne oldu? Peygamber Efendimizin tanık olduğu olaylar
- SED yardım ödemeleri ne zaman, ayın kaçında yatacak? Şubat - Mart ayı SED yardım ödemeleri yattı mı?
- 3 yıl MAAŞ SÖZÜ VERENE 7.500 TL Ödeme! MART ayında 4a-4c-4b'liye 1.000 lira BONUS! Emekli PROMOSYON rakamları güncellendi! Hangi banka ne kadar promosyon veriyor?
- ÇARŞI MAHALLE BEKÇİ ALIMI başvuru sonuçları açıklandı mı? 26 ilde bekçi alımı sınav tarihleri belli oldu mu? 2023/ 1. DÖNEM sınav kontenjanları