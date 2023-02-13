Deprem öncesi ve sonrası Hatay! Yıkım öncesi ve sonrası yürek yaktı

Hatay'ın depremden önce ve sonrasına ait uydu görüntüleri yıkımın boyutunu bir kez daha gözler önüne serdi. İşte büyük depremin, Hatay'da meydana getirdiği o iç acıtan görüntüler...

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