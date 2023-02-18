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278'inci saatte enkazdan sağ olarak kurtarıldı! Hakan Yasinoğlu Mersin'de tedaviye alındı

YAŞAM
Giriş Tarihi: 18.02.2023
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278’inci saatte enkazdan sağ olarak kurtarıldı! Hakan Yasinoğlu Mersin’de tedaviye alındı

Hatay'da, depremde yıkılan Tolga Apartmanı'nın enkazında kalan ve 278 saat sonra sağ olarak çıkarılan 45 yaşındaki Hakan Yasinoğlu, sevk edildiği Mersin Şehir Hastanesi'nde tedaviye alındı. Hastaya ilk müdahaleyi yapan acil tıp uzmanı Doç. Dr. Tamer Çolak, "Ekibimizle birlikte sağlıklarına kavuşmaları için yoğun bir şekilde çalışıyoruz" dedi.

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