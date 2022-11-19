Türk Lirasını klozete atan Mika Can Raun cezaevine mi girecek? Sosyal medya fenomeni Mika Raun kimdir, cezası belli oldu mu?
Kendisini 'Z kuşağının Tillahı' olarak tanımlayan TikTok fenomeni Mika Can Raun, 100 lirayı klozete atarken çektiği videoyu sosyal medya hesabından paylaşmış ve tepki toplamıştı. Raun hakkında soruşturma tamamlandı ve cezası belli oldu. Peki, Mika Can Raun cezaevine mi girecek? Fenomeni Mika Can Raun kimdir, neden ceza aldı? İşte, ayrıntılar...
Mika Can Raun cezaevine mi girecek? TikTok fenomeni Mika Can Raun, gerçek adıyla Mikail Can Kurnaz, son dönemde geçirdiği sayısız estetik operasyonlarıyla gündem olmuştu. Magazin gündeminde de adından söz ettiren fenomen isim son olarak, sosyal medya hesabından paylaştığı videoyla gündem oldu. 100 lirayı klozete attığı anlara ait görüntüleri paylaşan Mika Can Raun hakkında soruşturma tamamlandı.Peki, Mika Can Raun cezaevine mi girdi? Sosyal medya fenomeni Mika Can Raun kimdir, neden ceza aldı? İşte, cevabı...
MİKA CAN RAUN CEZAEVİNE Mİ GİRECEK, NEDEN CEZA ALDI?
'Mika Can Raun' lakabıyla tanınan sosyal medya fenomeninin 21 Ekim tarihinde 100 TL'yi klozete atarak üzerine sifon çektiği görüntüler, büyük tepki toplamıştı. Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından görüntülere ilişkin soruşturma başlatılmıştı.
Mikail Can Kurnaz hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı. Hazırlanan iddianamede, şüpheli Kurnaz'ın müzik eşliğinde elindeki 100 TL'lik banknotu önce önünde bulunan alana bıraktığı, devamında ise elleriyle klozeti gösterdiği ve eline aldığı 100 TL'lik banknotu klozete doğru atıp sifona bastığı anlatıldı.
O GÖRÜNTÜLER OLAY YARATTI
Bu anları çektiği videoda ise, "100 TL'yi niye attın, üstüne bastın diyenler için aşkom, yani insanlar Avrupa'da derelere, çeşmelere atıyor, bir şey olmuyor. Ben ülkemizin kanalizasyonuna 100 lira kazandırdım suç mu?" şeklinde sözler sarf ettiği kaydedildi.
SUÇLAMALARI KABUL ETMEDİ
Şüpheli savunmasında, görüntülerin kendisine ait olduğunu, 100 TL'lik banknotu tuvalete atmayıp yere bıraktığını, takipçileri ile etkileşim kurmak için böyle bir paylaşım yaptığını söyleyerek suçlamaları kabul etmedi.İddianamede, şüpheli Mikail Can Kurnaz'ın Atatürk'ün manevi varlığına ve devletin egemenlik alameti olan Türk Bayrağı'na yönelik aşağılama kastı ile hareket ettiği belirtildi.
KAÇ YIL HAPİS İSTENDİ?
Savcılık, şüpheli Kurnaz'ın "Atatürk'ün hatırasına alenen hakaret" ve "Devletin egemenlik alametlerini aşağılama" suçlarından toplamda 2 yıl 6 aydan 7 yıl 6 aya kadar hapisle cezalandırılmasını istedi. İddianame gönderildiği mahkemece kabul edilirse şüpheli önümüzdeki günlerde hakim karşısına çıkacak.
MİKA CAN RAUN KİMDİR?
Kendisine 'Z Kuşağının Tillahı' olarak hitap eden Mika Can Raun, şu anda 21 yaşında. Marmara Üniversitesi Senaryo Yazarlığı ve Film Tasarımı bölümü üçüncü sınıf öğrencisi Mika Raun, aynı zamanda şiir de yazıyor.
.Mika Can Raun 9 Temmuz 2021 yılında dünyaya geldi. 21 yaşında olan Mika Can Raun sosyal medyayı aktif olarak kullanıyor. Yaşam tarzı ve hareketleri ile oldukça sıra dışı bir kimliğe sahip olan Mika Can Raun Büyükada'da doğdu.. Üç kardeş olan Mika Can Raun'un annesi Şanlıurfalı. Babası ise Rum asıllı Büyükadalıdır..
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- Türk Lirasını klozete atan Mika Can Raun cezaevine mi girecek? Sosyal medya fenomeni Mika Raun kimdir, cezası belli oldu mu?
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