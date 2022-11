Türk Lirasını klozete atan Mika Can Raun cezaevine mi girecek? Sosyal medya fenomeni Mika Raun kimdir, cezası belli oldu mu?

Mika Can Raun cezaevine mi girecek? TikTok fenomeni Mika Can Raun, gerçek adıyla Mikail Can Kurnaz, son dönemde geçirdiği sayısız estetik operasyonlarıyla gündem olmuştu. Magazin gündeminde de adından söz ettiren fenomen isim son olarak, sosyal medya hesabından paylaştığı videoyla gündem oldu. 100 lirayı klozete attığı anlara ait görüntüleri paylaşan Mika Can Raun hakkında soruşturma tamamlandı.Peki, Mika Can Raun cezaevine mi girdi? Sosyal medya fenomeni Mika Can Raun kimdir, neden ceza aldı? İşte, cevabı...

MİKA CAN RAUN CEZAEVİNE Mİ GİRECEK, NEDEN CEZA ALDI?

'Mika Can Raun' lakabıyla tanınan sosyal medya fenomeninin 21 Ekim tarihinde 100 TL'yi klozete atarak üzerine sifon çektiği görüntüler, büyük tepki toplamıştı. Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından görüntülere ilişkin soruşturma başlatılmıştı.