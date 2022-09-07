07 Eylül 2022, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Yaşam Haberleri Konya'da tarihi eser kaçakçılarına operasyon: 1 kişi gözaltında

Konya'da tarihi eser kaçakçılarına operasyon: 1 kişi gözaltında

YAŞAM
Giriş Tarihi: 07.09.2022
ABONE OL
Konya’da tarihi eser kaçakçılarına operasyon: 1 kişi gözaltında

Konya'nın Meram ilçesinde tarihi eser kaçakçılığı yaptığı öne sürülen şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheli hakkında Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu'nu ihlalden işlem başlatıldı.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA