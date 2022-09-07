Kocaeli’de yürek yakan olay! Babasının cenazesine giderken kaza yaptı! Eşi bacağından oldu
Kocaeli'de babasının ölüm haberini alan bir vatandaş babasının eşini alıp minibüsü ile yola koyuldu. Yolda yaptığı kaza sonucunda eşinin sağ bacağı dizinin altından koptu.
Kaza, İzmit ilçesi Yenişehir Mahallesi D-100 yan yol Kandıra sapağında gerçekleşti.
ÖLÜM HABERİNİ ALINCA YOLA KOYULDU
Edinilen bilgiye göre, İstanbul'da yaşayan M.Y., tatil için Kandıra'dayken babasının ölüm haberini aldı.
BABASININ CENAZESİNE GİDERKEN YAPTIĞI KAZADA EŞİNİN BACAĞI KOPTU!
M.Y., eşi H.Y. ile birlikte İstanbul'a babasının cenazesine gitmek için 34 GUN 15 plakalı Mitsubishi marka minibüsle yola koyuldu.
KONTROLÜ KAYBETTİ
D-100 yan yoldan ana yola girmek isteyen minibüs sürücüsünün kontrolünden çıktı. Kontrolden çıkan araç bariyerlere çarptı. Kazanın haber verilmesi üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sürücü M.Y., ekipler gelene kadar kendi imkanıyla minibüsten çıktı.
BACAĞI KOPTU
Sürücünün eşi H.Y. ise itfaiye ekipleri tarafından sıkıştığı minibüsten çıkarılıp sağlık ekiplerine teslim edildi. H.Y.'nin çıkarıldığı esnada sağ dizinden ayak bileğine kadar uzanan baldırının kopmuş olduğu ve parçasının bulunamadığı öğrenildi. Yaralı H.Y., hastaneye kaldırıldı.
Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı.
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