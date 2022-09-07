Kocaeli’de yürek yakan olay! Babasının cenazesine giderken kaza yaptı! Eşi bacağından oldu

BACAĞI KOPTU

Sürücünün eşi H.Y. ise itfaiye ekipleri tarafından sıkıştığı minibüsten çıkarılıp sağlık ekiplerine teslim edildi. H.Y.'nin çıkarıldığı esnada sağ dizinden ayak bileğine kadar uzanan baldırının kopmuş olduğu ve parçasının bulunamadığı öğrenildi. Yaralı H.Y., hastaneye kaldırıldı.