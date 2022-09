Son dakika: Ömer Tuğrul İnançer vefat etti! Ömer Tuğrul İnançer kimdir?

A Haber İstanbul Yurt Haber Müdürü Kerim Ulak İnançer'in vefat haberinin ardından canlı yayında açıklamalarda bulundu.

Ulak, "Maalesef önemli bir ismi kaybettik. Türk düşünce hayatının en önemli şahsiyetlerinden biriydi. Bir yandan yazar, hukukçu bir kişiydi. 83 yaşında dün gece Hakk'a yürüdü. Kendisi çok çok önemli bir isimdi. Örnek hayatı kitapları televizyondaki etkili konuşmaları gazete ve dergilerde yayınlanmış çok önemli röportajlarıyla gerçekten bir döneme damgasını vurmuş çok önemli bir şahsiye olarak tarihe geçti. Bir kuşağa da öncülük ve rehberlik yapmıştı. Kişiliğiyle yazılarıyla kendisi çok çok değerli bir isimdi. İstanbul Karagümrük'teki Pir Nureddin Cerrahi Tekkesi'nin de postnişiniydi kendisi." ifadelerini kullandı.

YAKIN ARKADAŞI AHMET ÖZHAN A HABER'DE TUĞRUL iNANÇER'İ ANLATTI

Ömer Tuğrul İnançer'in vefatının ardından yakın arkadaşı Ahmet Özhan A Haber canlı yayınında İnançer'i anlattı:

İşte Özhan'ın açıklamalarından derlenenler:

Türkiye çok büyük bir mana ve kültür insanını kaybetti. Yeri bundan sonra çok zor dolacak bence dolmayacak bir değerdi Tuğrul bey ama ne yapalım ki Cenab-ı Hakk'ın sistemi böyle gelen gidiyor. Bu sabaha karşı kendisini kaybettik. Onun için biz de hizmetiyle meşgulüz şu anda. Yüreğimiz yanıyor ama hayat devam ediyor. Onun kültür adına maneviyat adına bıraktığı ne varsa biz arkadaşları olarak ayakta tutmaya ve devam ettiremeye gayret edeceğiz inşallah.

Ön planı arka planı olan insan değildi. İnandığını hissettiğini ve söylenmesi gerektiğini insanlarla paylaşmasına inandığı ne varsa hepsini paylaşmayı gerekeni yerine getiren bir insandı. Fevkalade donanımlı bir insandı kendisi zaten hukuk mezunuydu. Hukukçuydu onun yanında büyük bir edebiyat birikimi vardı. Onun yanı sıra tasavvuf bilgi birikimi vardı. Hem kitabi olarak hem de ilmi Bir ilim daha öncekilerin ve insanları o şekilde de yetiştirebilen bir aydınlatıcı kişiydi. Benim 50 yıllık küsur yıllık dostumdu abimdi her şeyimdi. En çok onunla vakit geçirmişimdir. Kendisinden çok istifade ettim. Bundan sonra da edeceğime inanıyorum.

Bir hayat geçirdik sayılır. Hayatın her cephesinde birlikteliklerimiz oldu. Sonra birlikte televizyon kanallarında şarkıların dip manalarıyla aslında her şeyin cenabı hakkın aşkını sevgisini vurgulama adına şarkılar seni söyler diye bir konsept ortaya koymuş idik. Ben soru sorar şarkı söylerdim kendisi de o şarkıların içeriği konusunda sohbet yapardı. Bunun bantlarının çözümlemesini yaptılar bir kitap olarak çıkmıştı. Benim için şeref olacak. Benim "Ayrılık Yaman Kelime" diye bir kitabım Turkuvaz medyadan çıkmıştı. Onun da başındaki yazıyı yazmıştı. Yani hayatımın her karesinde imzası bulunan, resmi bulunan damgası bulunan bir arkadaşımdı, büyüğümdü, canımdı ciğerimdi yani.

Bir kere kendisi cesur bir insandı. Ve herkesin inandığını cesaretle söylemesini ama inanmak seviyesine gelinceye kadar araştırmasını danışmasını ve kaynak bilgiye sahip olarak inandıklarını sevdiği şeyleri insanların müdafaa etmesini severdi ve tavsiye ederdi. Kendisi de öyle yapmıştır. Hep inandıklarını konuşmuştur ama belgeli konuşmuştur. Zaten hitap şekli vardı. Çok insana fayda temin etmiş, ahlaklı, karakterli, cesur yani adam gibi adam olma yolunda çok insana hizmet etmiş faydalı olmuş kişiydi.

AK PARTİ'DEN PEŞ PEŞE BAŞSAĞLIĞI MESAJLARI



AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: Hakikat aşıklarından Ömer Tuğrul İnançer rahmete kavuştu. Mekanı cennet olsun. Tüm sevenlerine başsağlığı diliyoruz… Hakikatli bir insan olarak yaşama gayretiyle güzel izler bıraktı. Makamı ali olsun…

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın: Güzel insan Ömer Tuğrul İnançer beyefendi rahmet-i Rahman'a kavuştu. Rabbinin sevgili bir kulu, ebediyet yurdunun bir eri olarak yaşadı. İman, ahlak, erdem, şefkat, merhamet ve güzellik yoluna adanmış bir ömür... Cemali de güzeldi, celali de. Mekanı cennet, makamı âli olsun.

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş: Âlem-i Cemâl'e göç eden, günümüzün tasavvuf bilgelerinden, gönül, fikir ve kültür insanı Ömer Tuğrul İnançer'e Allah'tan rahmet, ailesine ve sevenlerine sabırlar diliyorum. Mekânı cennet, makamı âlî olsun.