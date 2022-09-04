Son dakika: Ömer Tuğrul İnançer vefat etti! Ömer Tuğrul İnançer kimdir?
Son dakika haberi... Türk düşünce hayatının en önemli isimlerinden yazar, hukukçu ve muttasavvıf Ömer Tuğrul İnançer 76 yaşında vefat etti. Hakk'a yürüyen Ömer Tuğrul İnançer'in cenazesi yarın Fatih Camii'nden kaldırılacak. Peki Ömer Tuğrul İnançer kimdir? Acı haber sonrası A Haber canlı yayınında anlattılar.
Türk düşünce hayatının en önemli isimlerinden yazar, hukukçu ve muttasavvıf Ömer Tuğrul İnançer 76 yaşında hayatını kaybetti.
Hakk'a yürüyen Ömer Tuğrul İnançer'in cenazesi yarın Fatih Camii'nden kaldırılacak.
A Haber İstanbul Yurt Haber Müdürü Kerim Ulak İnançer'in vefat haberinin ardından canlı yayında açıklamalarda bulundu.
Ulak, "Maalesef önemli bir ismi kaybettik. Türk düşünce hayatının en önemli şahsiyetlerinden biriydi. Bir yandan yazar, hukukçu bir kişiydi. 83 yaşında dün gece Hakk'a yürüdü. Kendisi çok çok önemli bir isimdi. Örnek hayatı kitapları televizyondaki etkili konuşmaları gazete ve dergilerde yayınlanmış çok önemli röportajlarıyla gerçekten bir döneme damgasını vurmuş çok önemli bir şahsiye olarak tarihe geçti. Bir kuşağa da öncülük ve rehberlik yapmıştı. Kişiliğiyle yazılarıyla kendisi çok çok değerli bir isimdi. İstanbul Karagümrük'teki Pir Nureddin Cerrahi Tekkesi'nin de postnişiniydi kendisi." ifadelerini kullandı.
YAKIN ARKADAŞI AHMET ÖZHAN A HABER'DE TUĞRUL iNANÇER'İ ANLATTI
Ömer Tuğrul İnançer'in vefatının ardından yakın arkadaşı Ahmet Özhan A Haber canlı yayınında İnançer'i anlattı:
İşte Özhan'ın açıklamalarından derlenenler:
Türkiye çok büyük bir mana ve kültür insanını kaybetti. Yeri bundan sonra çok zor dolacak bence dolmayacak bir değerdi Tuğrul bey ama ne yapalım ki Cenab-ı Hakk'ın sistemi böyle gelen gidiyor. Bu sabaha karşı kendisini kaybettik. Onun için biz de hizmetiyle meşgulüz şu anda. Yüreğimiz yanıyor ama hayat devam ediyor. Onun kültür adına maneviyat adına bıraktığı ne varsa biz arkadaşları olarak ayakta tutmaya ve devam ettiremeye gayret edeceğiz inşallah.
Ön planı arka planı olan insan değildi. İnandığını hissettiğini ve söylenmesi gerektiğini insanlarla paylaşmasına inandığı ne varsa hepsini paylaşmayı gerekeni yerine getiren bir insandı. Fevkalade donanımlı bir insandı kendisi zaten hukuk mezunuydu. Hukukçuydu onun yanında büyük bir edebiyat birikimi vardı. Onun yanı sıra tasavvuf bilgi birikimi vardı. Hem kitabi olarak hem de ilmi Bir ilim daha öncekilerin ve insanları o şekilde de yetiştirebilen bir aydınlatıcı kişiydi. Benim 50 yıllık küsur yıllık dostumdu abimdi her şeyimdi. En çok onunla vakit geçirmişimdir. Kendisinden çok istifade ettim. Bundan sonra da edeceğime inanıyorum.
Bir hayat geçirdik sayılır. Hayatın her cephesinde birlikteliklerimiz oldu. Sonra birlikte televizyon kanallarında şarkıların dip manalarıyla aslında her şeyin cenabı hakkın aşkını sevgisini vurgulama adına şarkılar seni söyler diye bir konsept ortaya koymuş idik. Ben soru sorar şarkı söylerdim kendisi de o şarkıların içeriği konusunda sohbet yapardı. Bunun bantlarının çözümlemesini yaptılar bir kitap olarak çıkmıştı. Benim için şeref olacak. Benim "Ayrılık Yaman Kelime" diye bir kitabım Turkuvaz medyadan çıkmıştı. Onun da başındaki yazıyı yazmıştı. Yani hayatımın her karesinde imzası bulunan, resmi bulunan damgası bulunan bir arkadaşımdı, büyüğümdü, canımdı ciğerimdi yani.
Bir kere kendisi cesur bir insandı. Ve herkesin inandığını cesaretle söylemesini ama inanmak seviyesine gelinceye kadar araştırmasını danışmasını ve kaynak bilgiye sahip olarak inandıklarını sevdiği şeyleri insanların müdafaa etmesini severdi ve tavsiye ederdi. Kendisi de öyle yapmıştır. Hep inandıklarını konuşmuştur ama belgeli konuşmuştur. Zaten hitap şekli vardı. Çok insana fayda temin etmiş, ahlaklı, karakterli, cesur yani adam gibi adam olma yolunda çok insana hizmet etmiş faydalı olmuş kişiydi.
AK PARTİ'DEN PEŞ PEŞE BAŞSAĞLIĞI MESAJLARI
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: Hakikat aşıklarından Ömer Tuğrul İnançer rahmete kavuştu. Mekanı cennet olsun. Tüm sevenlerine başsağlığı diliyoruz… Hakikatli bir insan olarak yaşama gayretiyle güzel izler bıraktı. Makamı ali olsun…
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın: Güzel insan Ömer Tuğrul İnançer beyefendi rahmet-i Rahman'a kavuştu. Rabbinin sevgili bir kulu, ebediyet yurdunun bir eri olarak yaşadı. İman, ahlak, erdem, şefkat, merhamet ve güzellik yoluna adanmış bir ömür... Cemali de güzeldi, celali de. Mekanı cennet, makamı âli olsun.
AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş: Âlem-i Cemâl'e göç eden, günümüzün tasavvuf bilgelerinden, gönül, fikir ve kültür insanı Ömer Tuğrul İnançer'e Allah'tan rahmet, ailesine ve sevenlerine sabırlar diliyorum. Mekânı cennet, makamı âlî olsun.
ÖMER TUĞRUL İNANÇER KİMDİR?
Ömer Tuğrul İnançer 1946'ԁa İstanbul'ԁa ԁoğԁu. Türk avukat, müzisyen ve mutasavvıf olan İnanςer, İstanbul Üniversitesi'nin hukuk fakültesinԁen mezun olԁu. İnanςer, 1991'e kaԁar hukuk müşavirliği yaptı. 1991 yılınԁa Kültür ve Turizm Bakanlığı İstanbul Tarihi Türk Müziği Topluluğu'nun Genel Müԁürlüğü'ne atanan Ömer Tuğrul İnanςer, Türk Tasavvuf Musikisinin önemli isimlerinԁen biriԁir.
Ömer Tuğrul İnançer 1946 yılınԁa Bursa'ԁa ԁoğmuştur. İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesinԁen mezun olarak, 1991'e kaԁar hukuk müşavirliği yapmıştır. 1991 yılınԁa Kültür ve Turizm Bakanlığı İstanbul Tarihi Türk Müziği Topluluğu'nun genel müԁürlüğüne atanmıştır. 1946 yılınԁa Bursa'ԁa ԁoğԁu. Orta tahsilini Bursa'ԁa tamamlayıp İstanbul Hukuk Fakültesini bitirԁi. 20 yıl kaԁar müşavir-avukatlık yaptıktan sonra 1991 yılınԁa Kültür ve Turizm Bakanlığı İstanbul Tarihi Türk Müziği Topluluğunԁa sanatςı-müԁür olarak ςalışmaya başlaԁı.
Tahsili sırasınԁa özel olarak müzik ԁersleri alԁı. Çeşitli raԁyo ve televizyon programlarınԁa misafir sanatςı ve konuşmacı olarak yer alԁı. Birςok yurtiςi ve yurtԁışı konserlerԁe müzik faaliyetlerinԁe bulunԁu. Tasavvuf konularınԁa ςeşitli makaleleri yayınlanan Ömer Tuğrul İnançer evli ve iki ςocuk babası.
ÖMER TUĞRUL İNANÇER ESERLERİ? ÖMER TUĞRUL İNANÇER KAÇ YAŞINDA VEFAT ETTİ?
Kitapları:
Gönül Sohbetleri (2006), Gönül Gözü (Kenan Gürsoy ile, 2006), Dinle Neyden & Mesnevi Sohbetleri (2009), Muhabbet Peygamberi Hz. Muhammed (sav) (2010), Vakte Karşı Sözler (2012), Bir Muhammedî Aşık: Hz. Mevlana (2012),
Sohbetler:
(2013), Mübârek Vakitler (2014), Sohbetleri: Gönül Gözü (Kenan Gürsoy), Şarkılar Seni Söyler (Ahmet Özhan ile), Aşk Кağıda Yazılmıyor (Ayşe Şasa, Abdurrahim Кarakoç, Lale Müldür, Erol Göka, Sadık Yalsızuçanlar, Enis Batur, Laurent Mignon, Mahmud Erol Kılıç ile), Mübarek Vakitler
TV ve Radyo Programları:
Tuğrul İnançer ile Seyir Defteri (Burç FM) Mesneviden : Mehmet Fatih Çıtlak ile birlikte (Mehtaρ TV) Ömer Tuğrul İnançer ile Gönül Dünyamız (Saadettin Acar ile birlikte, TRT Türk)
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