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Konya’da korku dolu anlar! 1,5 yaşındaki çocuğun boğazına şeker kaçtı imdadına aile hekimi yetişti

YAŞAM İHA
Giriş Tarihi: 30.08.2022 Güncelleme Tarihi: 30.08.2022
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Konya’da korku dolu anlar! 1,5 yaşındaki çocuğun boğazına şeker kaçtı imdadına aile hekimi yetişti

Konya’da aile sağlığı merkezinde nefes borusuna şeker kaçan 1,5 yaşındaki çocuğun imdadına aile hekimi yetişti. O anlar ise güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Konya'da yaşanan olay, 15 Ağustos Pazartesi günü merkez Selçuklu ilçesinde bulunan Hocacihan 58 Nolu Aile Sağlığı Merkezinde meydana geldi.

Alınan bilgiye göre, babaanne ve ablası ile aile sağlığı merkezine gelen 1,5 yaşındaki A.İ., ablasından aldığı şekeri yedikten bir süre sonra fenalaştı.

Çocuğun nefes almakta zorlandığını gören vatandaşlar ve görevliler ne kadar müdahale etse de çocuğun boğazındaki şekeri çıkartamadı. Babaanne de torununa su içirdi fakat o da başarılı olmadı. Bunun üzerine bir hemşire, durumu hemen sağlık merkezinde görevli aile hekimi Dr. Mustafa Ay'a bildirdi.

Küçük çocuğun yanına gelen doktor yaptığı müdahaleyle çocuğun nefes borusuna kaçan şekeri çıkarmayı başardı. Çocuğun sağlık durumunun ise iyi olduğu öğrenildi.

Öte yandan, yaşanan anlar güvenlik kamerasına anbean yansıdı. Görüntülerde nefes borusuna şeker kaçan çocuğun fenalaşması, çocuğun nefes almakta zorlandığını gören çevredekilerin müdahale etmeye çalışması, hemşirenin koşarak doktora haber vermesi ve doktorun müdahalesi sonucu çocuğun boğazına kaçan şekerin çıkması yer alıyor.

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