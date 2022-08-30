Konya’da korku dolu anlar! 1,5 yaşındaki çocuğun boğazına şeker kaçtı imdadına aile hekimi yetişti

Çocuğun nefes almakta zorlandığını gören vatandaşlar ve görevliler ne kadar müdahale etse de çocuğun boğazındaki şekeri çıkartamadı. Babaanne de torununa su içirdi fakat o da başarılı olmadı. Bunun üzerine bir hemşire, durumu hemen sağlık merkezinde görevli aile hekimi Dr. Mustafa Ay'a bildirdi.