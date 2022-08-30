Konya’da korku dolu anlar! 1,5 yaşındaki çocuğun boğazına şeker kaçtı imdadına aile hekimi yetişti
Konya’da aile sağlığı merkezinde nefes borusuna şeker kaçan 1,5 yaşındaki çocuğun imdadına aile hekimi yetişti. O anlar ise güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.
Çocuğun nefes almakta zorlandığını gören vatandaşlar ve görevliler ne kadar müdahale etse de çocuğun boğazındaki şekeri çıkartamadı. Babaanne de torununa su içirdi fakat o da başarılı olmadı. Bunun üzerine bir hemşire, durumu hemen sağlık merkezinde görevli aile hekimi Dr. Mustafa Ay'a bildirdi.
Küçük çocuğun yanına gelen doktor yaptığı müdahaleyle çocuğun nefes borusuna kaçan şekeri çıkarmayı başardı. Çocuğun sağlık durumunun ise iyi olduğu öğrenildi.
Öte yandan, yaşanan anlar güvenlik kamerasına anbean yansıdı. Görüntülerde nefes borusuna şeker kaçan çocuğun fenalaşması, çocuğun nefes almakta zorlandığını gören çevredekilerin müdahale etmeye çalışması, hemşirenin koşarak doktora haber vermesi ve doktorun müdahalesi sonucu çocuğun boğazına kaçan şekerin çıkması yer alıyor.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Bugün bankalar açık mı, kapalı mı? 30 Ağustos bankalar kaça kadar açık, havale ve EFT yapılıyor mu? Vakıfbank, Halkbank, Ziraat Bankası çalışma saatleri...
- Türkiye Aile Destek ödemeleri yattı mı? Aile Destek paraları ne zaman yatacak, başvurular alınıyor mu? 450 ile 600 lira...
- Borsalar bugün açık mı, kapalı mı? 30 Ağustos BİST işlemler açık mı, çalışıyor mu?
- Aras, Yurtiçi, MNG, PTT Kargo bugün çalışıyor mu? 30 Ağustos kargolar saat kaça kadar açık?
- KYK yurt başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? GSB ile yurt sonuçları ne zaman, ayın kaçında açıklanır?
- 1300 TL anında hesaplara yatıyor! Kırtasiye yardımı başvuru ekranı: PTT ve ATM'den anında alın! e-Devlet üzerinden...
- Benzin indirimi son dakika: Benzine indirim mi var, ne zaman yansıyacak? Benzine ne kadar indirim gelecek? İstanbul, Ankara, İzmir benzin fiyatları...
- Üniversite kayıtları ne zaman bitiyor 2022? Üniversite ek tercihler başladı mı, hangi tarihte başlıyor?
- 30 Ağustos Zafer Bayramı mesajları ve sözleri: En güzel 30 Ağustos Atatürk ve Türk bayrağı görselleri!
- İŞKUR TYP başvuruları başladı mı, ne zaman? 2022 Okullara güvenlik görevlisi alımları ne zaman?
- %20 indirim geliyor! İkinci el araba fiyatları için tarih verdi! Araba fiyatları ne zaman düşecek? 30 bin liraya yakın...
- Gülşen son dakika tahliye mi oldu? Gülşen serbest mi bırakıldı, neden tahliye oldu? Ev hapsi...