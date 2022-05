Ünlü şarkıcı Güler Selçuk’u ’Sonun Bergen gibi olacak’ diye tehdit etmişti! Yeni mesajları ortaya çıktı

TEHDİTLERİ GERÇEK, SÖYLEDİKLERİ YALAN

Ünlü şarkıcı, 'Can güvenliğim olmadığı için hiçbir şekilde Türkiye gelemedim. Eskiden geldiğimde kapımın önünde günlerce bekledi. Bana beklediği kapının önünden fotoğraflar çekip attı. 'seni öldüreceğim aşağı in' diyerek tehditler savurdu. Her yerden engelledim. Bana ulaşamadığı zaman annemi bile arayarak tehdit etti. Benden umudu kesmedi. Ölümle tehdit etti. Kezzap atacağım dedi. Klip çekimleri sırasında bana yaşattıklarına çalışanlar şahit oldu' diyerek konuştu.