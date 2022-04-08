Sehiv secdesi ne zaman yapılır? 👐Sehiv secdesi nedir, ne demek? Diyanet sehiv secdesi gerektiren durumlar nelerdir?
Müslüman alemi sehiv secdesi ne zaman yapılır? Sehiv secdesi nedir, ne demek sorularının yanıtlarını merak ediyor. İslam dünyası için günde 5 vakit namaz kılmak farzdır, sadece farz ve vacip namazlarının sonunda yapılan sehiv secdesi ile ilgili tüm bilgiler yoğun bir şekilde araştırılanlar arasında yer alıyor. Özellikle Ramazan ayının idrak edildiği şu günlerde bu konu daha da bir önem kazandı. Peki Diyanet açıklamasına göre sehiv secdesi gerektiren durumlar nelerdir?
Sehiv secdesi ne zaman yapılır? 👐Sehiv secdesi nedir, ne demek? Diyanet sehiv secdesi gerektiren durumlar nelerdir? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılıyor. Din İşleri Yüksek Kurulu Başkanlığından hangi sebeplerle sehiv secdesinin gerektiğini açıkladı ve Müslüman vatandaşlar bu konu hakkında bilgileri detaylıca öğrenmek istiyor. İşte ayrıntılar...
SEHİV SECDESİ NE DEMEK? SEHİV SECDESİ NE ZAMAN YAPILIR?
Sehiv secdesi, kılınan farz ve vacip namazları esnasında bir rekatta yapılan herhangi bir yanlışlığa bağlı olarak ve namazda herhangi bir gerekliliğin unutulması durumunda hatayı telefi etmek için namazın sonunda yapılmaktadır. Sehiv secdesinin yapılması vaciptir. Namaz esnasında yapılan eksiklik, fazlalık ve yanlışlıklara bağlı olarak yapılan iki secde olarak ifade edilebilir. Peygamberimiz Hz. Muhammed (s.a.v) tarafından da namazda yapılan yanlışlıkların telafisinin sehiv secdesi ile mümkün olduğu ifade edilmiştir.
Sehiv secdesinin yapılması ise şu şekilde gerçekleştirilmektedir. Namazın son oturuşunda ettehiyyatü duası okunur. Ettehiyyatü duası okunduktan sonra sağ tarafa selam verilir. Selam verildikten sonra ise hiç ara verilmeden devam edilmesi gerekmektedir. Tekbir (Allahü Ekber) getirilerek hemen secdeye gidilir ve secde de üç defa "Sübhâne rabbiye'l-â'lâ" denilir. Sonrasında tekrar tekbir getirilerek oturulur. Oturulduktan sonra tekrar "Allahü ekber" denilerek secdeye gidilir ve "Sübhâne rabbiye'l-â'lâ" denilir. Sonrasında ise Allahü Ekber denilerek oturulur. Oturunca sırasıyla Ettehiyyatü, Salli- Barik ve Rabbena duaları okunur. Selam verilir ve sonlanır.
DİYANET SEHİV SECDESİ GEREKTİREN DURUMLAR NELERDİR?
Sehiv secdesi, namazda yanılma, unutma veya dalgınlık gibi durumlar yüzünden namazın sonunda yapılan secdedir. Namazda, unutarak bir rüknün geciktirilmesi, tekrarlanması veya öne alınması ya da bir vacibin terk edilmesi, geciktirilmesi veya değiştirilmesi hâlinde noksanlığın telafi edilmesi için sehiv secdesi yapılması vaciptir (el-Fetâva'l-Hindiye, I, 138 vd.).
Sehiv secdesinin yapılış şekli şöyledir: Namazın son oturuşunda tahiyyât okunarak sağ tarafa selam verilir ve hiç ara vermeksizin, tekbir getirilerek secdeye varılır. Burada üç kere "Sübhâne rabbiye'l-â'lâ" denilir. Sonra tekbir getirilerek oturulur, tekrar "Allahü ekber" denilerek ikinci defa secdeye varılır ve üç kere "Sübhâne rabbiye'l-â'lâ" denilir ve "Allahü ekber" denilerek oturulur. Bu oturuşta, "Ettehiyyâtü, Allahümme salli, Allahümme bârik ve Rabbenâ âtinâ..." zikir ve duaları okunarak önce sağa, sonra sola selam verilir. Sehiv secdesine gitmeden önceki oturuşta da salli-bârik ve diğer duaları okumak caizdir. Sehiv secdesinin, her iki tarafa selam verdikten sonra yapılabileceği görüşünde olanlar bulunmakla beraber; cumhur, sadece sağ tarafa selam verdikten sonra yapılmasını tercih etmektedir (Mevsîlî, el-İhtiyâr, I, 247; el-Fetâva'l-Hindiyye, I, 139; İbn Âbidîn, Reddü'l-muhtâr, II, 540 vd.).
Cemaatle kılınan namazlarda cemaatin yanlışlıkla dağılmaması için, yalnız sağ tarafa selam verdikten sonra sehiv secdesi yapılması daha faziletlidir ve ihtiyata uygundur.
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