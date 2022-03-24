Konya Ovası can çekişiyor! Sağanak yağışlar yeterli oldu mu?

Türkiye'de 38 bin 873 kilometrekare yüz ölçümüyle en büyük kent olan Konya'da, arazinin yüzde 55'i tarım alanı olarak kullanılıyor. Konya'da en çok tahıl ürünleri yetiştirildiğinden Türkiye'nin tahıl ambarı olarak biliniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre İç Anadolu Bölgesinde 1 Ekim 2021-7 Mart 2022 arasında yapılan yağış ölçümlerinde geçtiğimiz yıla göre yüzde 87 oranında yağış artışı gözlendi. Konya Ovası'nda da bölgeye düşen yağışlar sonrasında yer altı su seviyelerinde yükselme beklentisi oluştu.