Konya Ovası can çekişiyor! Sağanak yağışlar yeterli oldu mu?

"MİRASI TÜKETİYORUZ"

Nalbantçılar, şu an kullanılan suların 3 bin-5 bin yıl öncesine ait olduğunu belirterek, ''Şunu biliyoruz ki; şu an da kullandığımız su, bugünün suyu değil. Bizim için emanet edilmiş yaklaşık 3 bin, 5 bin yıl önceki sular olduğunu ve bu suları tükettiğimizi bilelim. Dolayısıyla mirası tüketiyoruz. Gelecek için bir an önce bunların artık normale döndürülmesi için adım atmamız gerekiyor" dedi.