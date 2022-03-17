Mezarlıkta gördükleri dehşete düşürdü! Tacizden son anda kurtuldu: Yeter ki beni bırak

MAĞDUR KADIN 'NET OLARAK BU ŞÜPHELİ ŞAHSI TEŞHİS ETTİM' DEDİ



Polis ekipleri şikayetinin ardından yaklaşık 1 ay boyunca mezarlık çevresindeki güvenlik kameralarını detaylı bir şekilde inceledi ve şikayetçi N.D.'nin tarif ettiği eşkale uygun olan Sadık B.'yi 15 Mart günü gözaltına aldı. Polis, söz konusu şüphelinin o olup olmadığının tespit edilebilmesi için şikayetçi N.D.'yi karakola çağırdı. N.D. kendisine aynı anda gösterilen 6 şüpheli arasından Sadık B.'yi göstererek yeniden verdiği ifadesinde "Bu olay meydana geldikten sonra arkama bakıp kontrol ettiğimde şahsın topalladığını, aksayarak yürüdüğünü hatırladım. Ayrıca bu kişi bana büronuzda teşhis ettirilen kişidir. Kesin ve net olarak bu şüpheli şahsı teşhis ettim" dedi.