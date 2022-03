Mezarlıkta gördükleri dehşete düşürdü! Tacizden son anda kurtuldu: Yeter ki beni bırak

Pendik Kavakpınar Mahallesi'nde bulunan Koca Mezarlık'ta 8 Şubat günü 22.30 sıralarında meydana gelen olay, emniyet ifadelerine göre şöyle gerçekleşti:

İş yerinden dönen iki çocuk annesi N.D. havanın yağmurlu olması nedeniyle evine kestirme olan mezarlık yolunu kullanmak istedi. Mezarlıkta mastürbasyon yapan bir kişi gören N.D. hızla evine doğru koşmaya başladı. Söz konusu kişi, arkasından gelerek N.D.'ye cinsel saldırıda bulunmaya çalıştı. 'İmdat' diye bağıran N.D. yardım çığlıklarının duyulmaması üzerine kişiye "Ne istiyorsun bırak beni para vereyim. Yeter ki beni bırak" dedi. Şüpheli, mastürbasyon yapmaya devam ettiği sırada N.D.'nin cüzdanından 70 lirasını aldı ve N.D.'nin 'İmdat' diye bağırmaya devam etmesi üzerine tokat attı. Şüpheliden kurtulan N.D. olay yerinden koşarak uzaklaşmasının ardından karakola gidip şikayetçi oldu.