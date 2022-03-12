Antalya Diplomasi Forumu'na katılan Emine Erdoğan'dan barış ve dayanışma çağrısı
Antalya Diplomasi Forumuna katılan Emine Erdoğan, sosyal medya hesabından, barış ve dayanışma çağrısını yineledi. Erdoğan, "Dünyadaki tüm çatışmaların diplomasi yoluyla çözüldüğü, savaşların insanlığı daha fazla yaralamadığı günler diliyorum.” dedi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Sosyal Paylaşım Sitesi Twitter hesabı üzerinden açıklamada bulundu.
İNSANLIK YARALANMASIN
Emine Erdoğan, şunları kaydetti:
"Antalya Diplomasi Forumu'nda dünyanın dört bir yanından devlet başkanları ve değerli eşleri ile çok sayıda misafiri ağırlamaktan onur duyduk. Dünyadaki tüm çatışmaların diplomasi yoluyla çözüldüğü, savaşların insanlığı daha fazla yaralamadığı günler diliyorum."
KADIN VE GENÇLERE MESAJ VERDİ
"Forum kapsamında düzenlediğimiz 'Yumuşak Güç Yoluyla Dayanışmayı Güçlendirmek ve Barışı Teşvik Etmek' başlıklı panelde, müzakere masalarında kalıcı ve sürdürülebilir barış için, kadın ve gençlerin seslerinin daha yüksek duyulması gerektiğini hep birlikte vurguladık."
İNGİLİZCE DE PAYLAŞTI
Emine Erdoğan, sosyal medya hesabından İngilizce de paylaşım yaparak, şunları yazdı:
"It was a pleasure to get together with distinguished speakers at our panel 'Strengthening Solidarity and Promoting Peace through Soft Power' as part of the Antalya Diplomacy Forum. We all agree: human compassion and universal values must be put at the heart of diplomacy."
DÜNYAYA SESLENDİ
"Our world is in dire need of more inclusive conflict resolution and mediation methods, where the voices of women and youth are amplified. It is only then that we can prevent the irrecoverable damage caused by wars to human beings, to cultural treasures, and to nature."
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