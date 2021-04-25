Yargıtay son noktayı koydu! Bu kelimeyi kullananlar yandı
Son dakika haberine göre; Yargıtay 4. Ceza Dairesi, cep telefonundan 'Salak' mesajı atan sanığın 'hakaret' suçunu işlediğine hükmetti. Yüksek mahkeme, Asliye Ceza Mahkemesi'nin beraat kararını bozdu.
Bir gencin tartıştığı kişiye cep telefonundan, "Hahahahha salak" ifadesini kullanması üzerine hakarete maruz kaldığını öne süren şahıs, adliyenin yolunu tuttu.
YARGITAY, HAKARET SAYDI
Cumhuriyet Savcısı'nın hazırladığı iddianame sonrası tartıştığı kişiye 'Salak' ifadesini kullanan kişi hakkında, 'Sesli, yazılı veya görüntülü bir ileti ile hakaret' suçundan 4. Asliye Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı. Mahkeme, sanığın beraatine hükmetti. Karara, soruşturmayı yürüten Cumhuriyet Savcısı itiraz etti. Temyiz müracaatını değerlendiren Yargıtay 4. Ceza Dairesi, 'Salak' ifadesini hakaret saydı.
Kararda, "SMS ile mağdura atılan 'Salak' şeklindeki sözün, muhatabın onur, şeref ve saygınlığını rencide edecek nitelikte olduğu ve hakaret suçunu oluşturduğu gözetilmeden, yasal ve yerinde olmayan gerekçeyle beraat kararı verilmesi yasaya aykırıdır. Kararın bozulmasına oy birliği ile hükmedilmiştir" denildi.
KANUN NE DİYOR?
"Hakaret" başlığını taşıyan Türk Ceza Kanunu'nun 125. Maddesinde şu ifadelere yer veriliyor: "Bir kimseye onur, şeref ve saygınlığını rencide edebilecek nitelikte somut bir fiil veya olgu isnat eden veya sövmek suretiyle bir kimsenin onur, şeref ve saygınlığına saldıran kişi, üç aydan iki yıla kadar hapis veya adli para cezası ile cezalandırılır. Fiilin, mağduru muhatap alan sesli, yazılı veya görüntülü bir iletiyle işlenmesi halinde de aynı cezaya hükmolunur."
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