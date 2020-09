Uzman isimden vitamin uyarısı: Yoğun bakım süresini kısaltıyor!

Koronavirüse yakalanma durumunda karşı vücut direncinin yüksek olmasının son derece önemli olduğunu belirten Cantürk, "Bağışıklık sistemini güçlendirmek için beslenme çok önemli. Koronavirüs salgınının başladığı mart ayında televizyon kanallarında gördüğümüz kendine has insanlar çıkıp çeşitli şeyleri şifa olarak tarif ettiler. Hakikaten öyle bir tarif yapmak çok kolay değil ama literatüre baktığımız zaman D vitamini oranının yüksek olması yoğun bakımdaki hastaların, hastalıklarının daha kolay kontrol altına alınmasına imkan sağladığı söyleniyor. Çinko olan besinlerin tüketilmesinin sağlığı olumlu yönde iyileştirdiği ve yoğun bakım sürecinin kolaylıkla atlatılmasına neden olduğunu biliyoruz. Her zaman bildiğimiz gibi C vitamini ve diğer vitaminlerin alınması soğuk algınlığı ve diğer hastalıklara karşı vücut direncini artırıyor. Onun için bu süreçte C vitamininin alınması bağışıklık sistemini güçlendirecektir." dedi.