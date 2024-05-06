Gazze direnişi! McGill Üniversitesi kampüsünde Kanadalı öğrenciler Filistin'e destek için çadır kurdu
ABD'nin Columbia Üniversitesinde başlayan ve dünyanın dört bir yanına yayılan protestolarda öğrenciler, İsrail'in Gazze'deki sivillere yönelik saldırılarını kınarken, İsrail ile tüm ilişkilerin kesilmesini talep ediyor. Son olarak Kanada'nın Montreal kentinde McGill Üniversitesi kampüsünde üniversiteli öğrenciler, Filistin'e destek ve dayanışma için çadırlar kurdu. Görüntülerde Kanadalı öğrencilerin, çadırların önüne yazdığı ‘Free Palestine’ mesajı ise dikkatlerde kaçmadı.
Son olarak Kanada'nın Montreal kentinde McGill Üniversitesi kampüsünde üniversiteli öğrenciler, Filistin'e destek ve dayanışma için çadırlar kurdu.
KANADA'DA KATİL İSRAİL'E 'FREE PALESTİNE' MESAJI
Görüntülerde Kanadalı öğrencilerin, çadırların önüne yazdığı 'Free Palestine' mesajı ise dikkatlerde kaçmadı.
Hatırlanacağı üzere geçtiğimiz günlerde ABD'nin Los Angeles kentindeki California Üniversitesi'nde (UCLA) devam eden Filistin'e destek gösterilerinde polis güçleri, kampüste kurulan çadır alanını dağıttı.
A Haber Dış Haberler Şefi Muammer Serhen A Haber ekranlarında bölgede yaşanan olayları ele aldı.
"ÇADIR KURAN ÖĞRENCİLERE SALDIRDILAR"
İşte Serhen'in açıklamalarında öne çıkanlar:
Kaliforniya Üniversitesi'nde şu anda ABD polisi Gazze'yi destekleyen öğrencilere müdahale etmeye başladı. Öğrenciler kampüs binasında çıkarılmaya çalışılıyor. Polis Gazze'ye destek veren öğrenciler müdahalede bulunuyor. Tansiyon dün yükselmeye başladı. İsrail yanlısı maskeli bir grup Filistin'e destek veren çadır kuran öğrencilere saldırdı.
ÜNİVERSİTENİN BOŞALTILMASI İSTENDİ"
Burada o maskeli kişiler öğrencilere taşlarla ve sopalarla saldırdı. Onların kendisini savunmasından sonra polis 4 saat sonra gelip kampüse girdi ve arbedeyi önledi. Buraya yerleşen polis öğrencilerden çadırları kaldırıp üniversiteyi boşaltmasını istedi. Bugün de olaylar başladı ve polis Gazze'yi destekleyen gençleri gözaltına aldı.
"GÜÇLÜ BİR DUYARLILIK YAŞANIYOR"
Diğer yandan Doç. Dr. Levent Ersin Oralı da konuyu A Haber'de değerlendirdi.
Düşünce özgürlüğünün, ifade özgürlüğünün, medeniyet tasvirinin Batı dünyası için geldiği nokta budur. Hümanizm kalıbı üzerinden yıllardır söylem geliştiren farklı ülkeler için insan hakları raporları yazan üniversitelerde bilimsel özgürlüğün önündeki engeller kaldırılsın siye diğer ülkelere ders vermeye kalkan Batı dünyasında ortaya çıkan görüntüler bellidir. Öğrenciler ve akademisyenler çok güçlü bir duyarlılığın farkında.
Şayet uluslararası kamuoyunu harekete geçirebilirsek ülkelerdeki iktidarlar da mecburen tabanın da sesine kulak vermek durumunda kalacaklar. Bu duyarlılığa sahip olan öğrencilerin önüne barikatlar kuruluyor. Bu gençlere biber gazlarıyla, coplarla müdahale ediliyor. İktidar ile halkın bu kadar kopuk olduğu bir dönem daha önce batı dünyasında yaşanmadı.
"İSRAİL'İN İSRAİL'DEN İBARET OLMADIĞINI GÖRÜYORUZ"
Akademisyen Prof. Dr. İrfan Kaya Ülger, A Haber canlı yayınında konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.
Ülger, "ABD'de çok büyük bir hata yapılıyor. Olayların daha da yaygınlaşmasına zemin hazırlayacak şekilde müdahale ediliyor. ABD, İsrail'in Netanyahu'nun soykırım savaş suçlarına tepki gösterenlere haksız yere itham ediyor. İsrail'in aslında sadece İsrail'den ibaret olmadığını görüyoruz. ABD yönetimi üzerinde ABD iç siyasetinde kamu yönetiminde etki ve nüfusunun son derece güçlü olduğunu buradan net bir biçimde görüyoruz." ifadelerini kullandı.
"CİN ŞİŞEDEN BİR KERE ÇIKTI"
Ülger ayrıca "Net olan husus şu cin şişeden bir kere çıktı. İsterlerse gösterileri yasaklasınlar. İsterse serbest bıraksınlar mahşeri vicdanla, orada duyarlı hassas kişilerin bu konudaki yaklaşımlarını engelleyecek hiçbir güç yok. Bu ABD'nin içinde de yaygınlaşacak, Avrupa'da da yaygınlaşacak, Sydney'e de sıçradı artık cin şişeden çıktı." dedi.
ABD ÜNİVERSİTELERİNDE FİLİSTİN'E DESTEK EYLEMLERİ
Columbia Üniversitesinde Filistin destekçisi öğrenciler, 16 Nisan'da okulun, İsrail'in Gazze'deki saldırılarını ve işgalini destekleyen şirketlere devam eden finansal yatırımlarını protesto amacıyla kampüsün bahçesinde oturma eylemi başlatmıştı.
Rektörlük, eylemlerin 2. gününde, New York polisinden göstericilerin dağıtılması için yardım talebinde bulunmuş, kampüse giren polis, 108 öğrenciyi gözaltına almıştı.
Columbia Üniversitesindeki olay, 7 Ekim 2023'ten sonra ABD'deki üniversitelerde Filistinli öğrencilere karşı başlayan "ifade özgürlüğü" engellemeleri tartışmalarını alevlendirirken, gözaltılara tepki olarak öğrenci protestoları ülke genelindeki diğer üniversitelere de yayılmıştı.
En son 29 Nisan'da okul yönetimi ile öğrenciler arasında devam eden müzakerelerin çıkmaza girmesi üzerine o gece öğrenciler okulun tarihi Hamilton Hall binasını işgal etmişti.
Okul yönetiminin talebi üzerine salı gecesi NYPD'ye bağlı çevik kuvvet ekipleri öğrencilere müdahale ederek binayı boşaltmış, bahçedeki Filistin ile dayanışma kampını da temizlemişti.
Aynı gece Columbia Üniversitesinin yakınındaki City College (CCNY) okulundaki öğrencilere de müdahale eden polis, öğrencilere destek olmaya çalışan göstericilerle yaklaşık 300 kişiyi gözaltına almıştı.
ABD genelindeki birçok büyük üniversitede, Filistin'e destek için öğrenci eylemleri hala devam ediyor. Washington Post'un kayıtlarına göre, polis son 2 haftada aralarında bazı öğretim görevlileri de dahil 1300'den fazla öğrenciyi gözaltına almış bulunuyor.
İsrail-Hamas savaşına karşı gösteri yapan düzinelerce Filistin yanlısı protestocunun kampüste kalması nedeniyle yüzlerce New York polis memuru Salı gecesi Columbia Üniversitesi kampüsüne girmeye başladı.
Kask takan, fermuarlı ve isyan kalkanları taşıyan polisler Ivy League üniversitesinin girişinde toplandı. Göstericiler, 12 saatten fazla bir süre önce, kampüsteki yönetim binası olan Hamilton Hall'u işgal ederek, yaklaşık iki haftadır orada bulunan başka bir kamp alanından erişimlerini genişletti.
Bir düzineden fazla polis memuru, bir polis aracının arkasındaki rampayı kullanarak Hamilton Hall'a ikinci kat penceresinden girdi. Polis, protestocuları gözaltına aldı. Kesin sayı hemen bilinmiyordu. İki saatten kısa bir süre sonra polis, Hamilton Hall'un protestoculardan temizlendiğini söyledi.
İSVİÇRE'NİN LOZAN ÜNİVERSİTESİNDE FİLİSTİN'E DESTEK EYLEMİ
İsviçre Devlet Televizyonunun (RTS) haberine göre, bir grup aktivist, Lozan Üniversitesindeki Geopolis binası önünde oturma eylemi düzenleyerek girişini kapattı. Eylemciler, özellikle İsrail kurumlarına karşı "akademik boykot" çağrısında bulundu. Ellerinde Filistin bayrakları taşıyan ve binanın girişine de bunları asan protestocular, barışçıl bir şekilde "Özgür Filistin" sloganları attı.
Eylemciler, Filistin'de acil ve kalıcı bir ateşkes ve Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansına (UNRWA) finansmanın derhal yeniden sağlanması çağrısında bulundu.
KALİFORNİYA DEVLET POLİTEKNİK ÜNİVERSİTESİ, HUMBOLDT
Kaliforniya Eyalet Politeknik Üniversitesi Humboldt'taki yönetim binasının bir hafta süren işgali, kask takan ve cop kullanan düzinelerce polis memurunun protestocuları kampüsten uzaklaştırmasıyla Salı günü sabah saat 3 civarında sona erdi. Üniversite, 25 kişinin tutuklanarak hapse atıldığını söyledi. Salı günü ilerleyen saatlerde bir grup gösterici hapishaneye geldi ve serbest bırakılmaları için yürüyüş yaparken Filistin bayraklarını salladı.
Eyaletin kırsal kuzey kıyısındaki üniversite daha önce "sert kapatma" ilan etmişti; bu, insanların izinsiz olarak 8.000 öğrencilik kampüse girmesine veya burada bulunmasına izin verilmediği anlamına geliyordu.
Dijital bir yayın olan Kayıp Sahil Karakolu'nda yayınlanan tutuklama görüntüleri, çevik kuvvet teçhizatlı yaklaşık 100 polis memurunun minibüsler ve otobüslerle geldiğini ve ardından hazır kalkanlarla içeri girdiğini gösteriyordu.
Bazı memurlar, "Yaşasın, Yaşasın Palestina!" sloganları atan bir grup protestocuya yaklaştı. ve yönetim binasının dışında bir daire şeklinde oturuyoruz. Polis onları teker teker alıp ellerini fermuarla arkadan bağlayarak kampüs dışına çıkardı.
Bölge kampüsünün de bulunduğu bir Demokrat olan Kaliforniya eyaleti Senato Başkanı Pro Tempore Mike McGuire Salı günü yaptığı açıklamada, protestoların 22 Nisan'da başlamasından bu yana okulda meydana gelen hasarın 1 milyon doların üzerinde olduğunun tahmin edildiğini söyledi.
McGuire, "Açık konuşalım; iyileşmesi zaman alacak" dedi. "Cal Poly Humboldt, tüm inançların ve her kökenden öğrencilerin kendilerini güvende, saygı duyulan ve dahil edilmiş hissettikleri bir kampüs olmalıdır. Geçen hafta Humboldt'un Yahudi öğrencileri ve diğerleri için durum böyle değildi."
YALE ÜNİVERSİTESİ
Üniversite yetkilileri, Yale yetkililerinin öğrencilerin son uyarılara kulak vermelerinin ardından Salı sabahı protestocuların kampını temizlediğini söyledi. Yale ve New Haven, Connecticut'ta polis memurları olay yerindeydi ancak herhangi bir tutuklama bildirilmedi. Yale yetkilileri, çimenli alanı temizlememeleri halinde öğrencilerin tutuklanabileceği ve uzaklaştırma da dahil olmak üzere disiplinle karşılaşabilecekleri konusunda uyardıklarını söyledi.
Göstericiler toplantılarını halka açık bir kaldırım alanına taşıdı. Bu, geçen haftadan bu yana kaldırılan ikinci kamptı. Polis, 22 Nisan'da 44'ü öğrenci olmak üzere 50'ye yakın kişiyi tutukladı ve onlarca çadırı yıktı.
CONNECTİCUT ÜNİVERSİTESİ
UConn sözcüsü Stephanie Reitz, polisin Salı sabahı Storrs, Connecticut'taki bir okuldaki kampüs kampına saldırdığını ve onlara gitmeleri için çeşitli uyarılar yaptıktan sonra 25 protestocuyu tutukladığını söyledi.
Tutuklananların 24'ü öğrenciydi; biri eski bir öğrenciydi. Üniversite yetkililerinin kampüs polisinin çadırları kaldırma ve ilk olarak 24 Nisan'da kurulan kamptan dağılma yönündeki direktiflerini defalarca göz ardı ettiklerini söylemeleri üzerine, bu kişiler suç teşkil eden izinsiz giriş ve yasa dışı davranışla suçlandılar.
Salı günkü tutuklamalar, protesto liderlerinin üniversite yetkilileriyle görüşmesinin ertesi günü gerçekleşti.
HARVARD ÜNİVERSİTESİ
Protestocular yaptıkları açıklamada Cambridge, Massachusetts okulunun "kampın tüm dış erişimini ve görünürlüğünü kapatmaya çalıştığını" söyledi.
Açıklamada, "Bu arada Harvard yönetimi kırka yakın öğrenci ve öğrenci çalışana karşı disiplin soruşturması başlattı" denildi.
Geçtiğimiz hafta Harvard, kamp kurulduktan sonra ünlü Harvard Bahçesi'ne erişimi okul kimliğine sahip olanlarla sınırladı.
PRİNCETON ÜNİVERSİTESİ
Üniversitenin başkanı Chris Eisgruber, Instagram'da 12'si üniversiteye bağlı 13 protestocunun Pazartesi gecesi kampüs lisansüstü okul binası Clio Hall'u kısa süreliğine işgal ettikten sonra tutuklandığını belirten bir açıklama yayınladı.
Eisgruber, açıklamasında "Tutuklananların hepsine izinsiz girme suçundan celp verildi ve kampüsten men edildiler" dedi. "Öğrenciler ayrıca uzaklaştırma veya okuldan atılmaya kadar varabilecek üniversite disipliniyle de karşı karşıya kalacaklar."
KAHVERENGİ ÜNİVERSİTESİ
Rhode Island'daki Brown Üniversitesi'ndeki protestocular, Salı günü okul yetkililerinin beş öğrencinin, Brown'un bağışlarını Filistin'e katkıda bulunan şirketlerden ayırma yönündeki argümanlarını sunmak üzere Brown Üniversitesi Şirketi'nin beş üyesiyle toplantıya davet edileceğini söylemesinin ardından Salı günü Filistin yanlısı kamplarını dağıtmayı kabul etti. ve Gazze'deki savaştan kazanç sağlıyorlar.
Buna ek olarak Brown Başkanı Christina Paxson, bir danışma komitesinden 30 Eylül'e kadar elden çıkarma konusunda bir tavsiyede bulunmasını isteyecek ve bu tavsiye Ekim ayında oylanmak üzere okulun yönetim kurumunun önüne getirilecek.
KUZEYBATI ÜNİVERSİTESİ
Illinois, Evanston'daki okul Pazartesi günü yaptığı açıklamada, Perşembe gününden bu yana kampüsteki protestocuların çoğunluğunu temsil eden öğrenciler ve öğretim üyeleriyle bir anlaşmaya vardığını söyledi.
Üniversite yaptığı açıklamada belirli holdingler ve yatırımlarla ilgili soruları 30 gün içinde yanıtlamayı kabul ettiğini söyledi. Ayrıca "İsrail işgalinden kâr sağlayan herhangi bir satıcının" kampüste hizmet vermemesini sağlamak için bir danışma komitesinin yeniden toplanacağını da belirtti. Açıklamada, üniversitenin kampüsteki Müslüman ve Yahudi yaşamını desteklemek için daha fazla yatırım yapmayı planladığı belirtildi.
Northwestern, bahar dönemi derslerinin sonu olan 1 Haziran'a kadar üniversite politikalarına uygun barışçıl gösterilere izin verileceğini açıkladı.
AUSTIN'DEKİ TEXAS ÜNİVERSİTESİ
Travis County şerif departmanına göre, Pazartesi günü geç saatlerde Austin okulunda polis ve protestocular arasında çıkan çatışmada, olaya karışan 79 kişi hapse atıldı. Çoğu, suç teşkil eden izinsiz girişle suçlandı.
Eyalet polisi ve polis onları çevrelerken yaklaşık 150 protestocu yere oturdu, yüzlerce kişi de memurlar birini sürükleyerek uzaklaştırırken bağırıyordu. Polis, asıl gösterici grubunu uzaklaştırdıktan sonra yüzlerce öğrenci ve protestocu, polis memurlarının kampüsten ayrılmasını engellemek için koştu. Polis biber gazı kullanmadan ve tutuklananları kampüs dışına çıkaracak bir minibüsün yolunu açmak için flaş bombası cihazlarını çalıştırmadan önce, protestocular polis memurlarının üzerine doğru ilerledi ve itişen ceset yığınları oluştu.
GÜNEY KALİFORNİYA ÜNİVERSİTESİ
Kamp organizatörleri Pazartesi günü üniversite başkanı Carol Folt ile yaklaşık 90 dakika görüştü. Folt, tartışılan konunun ayrıntılarını tartışmayı reddetti ancak toplantının amacının protestocuların endişelerini duymasına olanak sağlamak olduğunu söyledi. Salı günü bir toplantı daha planlandı.
Üniversite, 10 Mayıs'ta yapılması planlanan ana mezuniyet törenini iptal etti . Üniversite, güvenlik kaygılarını gerekçe göstererek okulun Filistin yanlısı birincisinin mezuniyet konuşmasını zaten iptal etti.
KALİFORNİYA ÜNİVERSİTESİ, LOS ANGELES
Yetkililerin protestocuların düello yapan grupları arasında "fiziksel kavgalar" yaşandığını söylemesinden bir gün sonra Salı günü kampüste güvenlik sıkılaştırıldı.
UCLA Stratejik İletişim Rektör Yardımcısı Mary Osako, Salı günü yaptığı açıklamada, sınıfa erişimin engellenmesine karışan herkesin okuldan atılma veya uzaklaştırmayla karşı karşıya kalabileceğini söyledi.
GEORGE WASHINGTON ÜNİVERSİTESİ
Pazartesi günü şafak sökmeden önce, Washington DC'deki okuldaki göstericiler, onları Üniversite Bahçesi'ne bağlayan metal barikatları yıktı ve caddenin ortasına bir düzineden fazla çadır kurdu.
Günün ilerleyen saatlerinde herhangi bir çatışma belirtisi görülmedi. Metropolitan Polis Departmanı yaptığı açıklamada durumu izlemeye devam edeceğini ve protestonun barışçıl kaldığını söyledi.
Üniversite, protestolardan kaynaklanan gürültü nedeniyle hukuk fakültesi finallerini farklı bir binaya taşıyacağını söyledi.
VIRGINIA TECH
Bir üniversite sözcüsü Pazartesi günü yaptığı açıklamada, Blacksburg'daki okulda düzenlenen bir protestonun 53'ü öğrenci olmak üzere 82 kişinin tutuklanmasıyla sonuçlandığını söyledi.
Protestocular Cuma günü mezunlar yaşam merkezinin çimlerini işgal etmeye başladı. Protestocuların Pazar günü çimleri ve açık alanları işgal etmek için daha fazla adım atmasının ardından üniversite, toplananlara dağılmalarını tavsiye etti. Üniversite, uymayanların izinsiz girmekle suçlanacakları konusunda uyarıldığını söyledi.
DEPAUL ÜNİVERSİTESİ
Salı günü okulun Chicago bölgesindeki kampüsüne çadırlar kuruldu. Üniversite bir mektupta, izinsiz çadır ve diğer yapıların okul politikalarını ihlal ettiğini söyledi. Okul ayrıca operasyonlara müdahale eden, mülke zarar veren veya işleri aksatan eylemlerin okuldan uzaklaştırma, okuldan atılma ve cezai yaptırımlar da dahil olmak üzere disiplin tedbirlerine yol açacağı konusunda da uyardı.
CASE WESTERN REZERV ÜNİVERSİTESİ
Düzinelerce öğrenci, öğretim üyesi ve personel, benzer bir kampın dağıtılması ve 20'den fazla kişinin gözaltına alınıp daha sonra serbest bırakılmasının ardından Cleveland'daki okul saatlerinde bir gecede kamp kurdu.
Okul yetkilileri başlangıçta protestoların gündüz saatleriyle sınırlı olacağını söylemişti ancak Pazartesi gecesi öğrencilerin ve okulla bağlantılı diğer kişilerin okulun halka açık yeşil alanındaki derme çatma kampta kalmalarına izin verileceğini duyurdu.
Yetkililer, katılımcılara bölgede kalabileceklerini belirten bileklikler verilmeden önce kimliklerini kontrol ediyordu. Yetkililer, yaklaşık 100 kişinin olaysız bir gecede kamp kurduğunu söyledi.
CHAPEL HILL'DE KUZEY KAROLİNA ÜNİVERSİTESİ
Üniversitenin kamp protestocularının ayrılmayı reddettiğini söylemesinin ardından Salı sabahı kampüs polisi tarafından yaklaşık 30 kişi gözaltına alındı. Sabah 5.30'da yapılan bir üniversite açıklamasında, protestocuların çadırları ve diğer eşyaları kaldırması ve sabah 6'ya kadar bölgeyi terk etmesi gerektiği, aksi takdirde tutuklanma riskiyle karşı karşıya kalacakları belirtildi.
Üniversiteye göre kampın temizlenmesi yaklaşık 45 dakika sürdü. Üniversite, protestocuların tutuklanıp suçlanmadığı yönündeki soruya yanıt vermedi.
Olay yerindeki haber kaynaklarına göre, Salı günü öğleden sonra protestocular Amerikan bayrağını kampüsün merkezindeki bir bayrak direğinden çıkarıp yerine Filistin bayrağını koyduğunda gerginlikler arttı. Polis daha sonra protestocular ve karşı protestocular bölgeyi çevrelerken Amerikan bayrağını yeniden astı. Üniversite, planlanan derslerin son günü olan Salı gününün geri kalanında derslerin iptal edildiğine dair bir uyarı yayınladı.
FLORİDA ÜNİVERSİTESİ
Geçtiğimiz hafta yaklaşık 50 kişinin protestoya başladığı Gainesville Üniversitesi'nde altı öğrenci dahil dokuz kişi Pazartesi günü kampüs polisi ve eyalet polisi tarafından tutuklandı.
Okulun iletişimden sorumlu başkan yardımcısı Steve Orlando, protestocuların çoğunun "dışarıdan kışkırtıcılar" olduğunu ve yasaklanan faaliyetlerin, onları üç yıl boyunca kampüsten men etme kararıyla sonuçlanabileceği konusunda günlerce uyarıldığını söyledi. Buna uymayan kişilerin kampüs polisinin kendilerine birden fazla uyarıda bulunmasının ardından tutuklandığını söyledi.
Geçen hafta üniversite yetkilileri, bir dizi kuralı ihlal etmeleri halinde öğrencilerin uzaklaştırmayla karşı karşıya kalabilecekleri ve çalışanların işten atılabileceği konusunda uyarmıştı.
MİCHİGAN ÜNİVERSİTESİ
Ann Arbor okulu Cuma günü öğrencilere, personele ve öğretim üyelerine yazdığı bir mektupta, yaklaşan mezuniyet törenlerinin muhtemelen "olası gösteriler de dahil olmak üzere çeşitli öğrenci ifadelerine" sahne olacağını söyledi. Geçen hafta kampüsün merkezindeki gösteri yaklaşık 40 çadıra ulaşmıştı.
Mektupta, okul politikalarının "konuşmacılara ve etkinliklere müdahale etmenin korumalı ifade olmadığını ve üniversite politikasının ihlali olduğunu açıkça ortaya koyduğu" belirtildi.
VIRGINIA COMMONWEALTH ÜNİVERSİTESİ
Richmond, Virginia kampüsünde İsrail-Hamas savaşını protesto eden göstericiler, polis memurlarının derme çatma bir kampı kaldırmaya çalışmasının ardından Pazartesi gecesi polisle çatıştı.
Protestocular çadırlar kurdu ve nakliye paletleriyle barikat kurdu. Richmond Times-Dispatch'in haberine göre, bazıları isyan teçhizatı giyen polis, kalabalığı temizlemek için göstericilere saldırdı . Bazı protestocuların polise su şişeleri ve başka nesneler fırlattığı görüldü.
VCU Salı günü yaptığı açıklamada, aralarında altı VCU öğrencisinin de bulunduğu 13 kişinin yasa dışı toplanma ve izinsiz girme suçlamasıyla suçlandığını söyledi. VCU, memurların kalabalığı dağıtmak için biber gazı kullandığını söyledi.
PORTLAND DEVLET ÜNİVERSİTESİ
Portland, Oregon şehir merkezindeki küçük bir grup öğrenci Pazartesi günü geç saatlerde okulun kütüphanesine girdi. Öğrenciler perşembe gününden bu yana kampüsteki bir parkta ve kütüphane merdivenlerinde protesto gösterisi yapıyor.
Kütüphane işgali nedeniyle kampüs Salı günü kapatıldı. Bölge Savcısı Mike Schmidt, protestocuların eylemlerinin suç teşkil eden davranışlara dönüştüğünü ve tutuklananların yargılanacağını söyledi.
TULANE ÜNİVERSİTESİ
Birkaç düzine protestocu Pazartesi günü New Orleans'taki Tulane Üniversitesi'ndeki bir yönetim binasının yakınındaki çimenlik alanda yaklaşık bir düzine küçük çadırda kamp kurdu.
Yönetim, Salı günü öğleden sonra yayınlanan bir basın bülteninde, Tulane polisinin "kampı durdurmak için derhal harekete geçtiğini" söyledi. Üniversite yetkililerinin New Orleans polisi ve Louisiana eyalet polisinin talimatıyla "artık protestoyu kontrol altına almaya ve sona erdirmeye odaklandığını" da sözlerine ekledi.
Üniversite, Pazartesi günü polisle yaşanan çatışmanın ardından altı kişinin tutuklandığını ve beş öğrencinin uzaklaştırıldığını söyledi. Demokratik Toplum İçin Öğrenciler örgütü de askıya alındı. Salı günü öğleden sonra saat 2 civarında, üniversite yetkilileri bahçeye taşınabilir bir elektronik tabela astı
GÜRCİSTAN ÜNİVERSİTESİ
Polis Pazartesi günü Atlanta'nın kuzeydoğusundaki üniversitede kamp kurmaya çalışan protestocuları tutukladı. Bir sözcü, bahar sınavlarından önceki derslerin son gününde kaç kişinin tutuklandığını söylemedi.
Atina-Clarke İlçesi hapishane kayıtları, Georgia Üniversitesi polisinin izinsiz girme suçlamasıyla öğleden sonra 12 kişiyi hapse attırdığını gösterdi. Eyalet polisleri üniversite polisine yardım etti.
UTAH ÜNİVERSİTESİ
Protestocular Pazartesi günü Salt Lake City okulunda bir kamp kurdu. Üniversite rektörlüğünün ofisinin dışındaki çimenliğe yaklaşık iki düzine çadır kuruldu ve yaklaşık 200 öğrenci protesto pankartları ve Filistin bayrakları taşıdı. Pazartesi günü ilerleyen saatlerde düzinelerce çevik kuvvet polisi kampı dağıtmaya çalıştı.
Polis, öğrencileri ellerinden ve ayaklarından sürükleyerek uzaklaştırdı, çadırları tutan direkleri kırdı ve dağılmayanları fermuarlarla bağladı. Yirmi tutuklama yapıldı. Üniversite, okul arazisinde gece boyunca kamp kurmanın kurallara aykırı olduğunu ve öğrencilere polis çağrılmadan önce dağılmaları için çeşitli uyarılar verildiğini söyledi.
MİNNESOTA UNİVERSİTESİ
Öğrenci protesto grupları Salı günü sosyal medyada, polisin Pazartesi gecesi dağılmalarını emretmesine rağmen düzinelerce çadır ve yüzlerce kişiden oluşan kamplarının hala ayakta olduğunu bildirdi. Kampın yakınındaki bir öğrenci birliği ve büyük bir kütüphane de dahil olmak üzere 10'dan fazla üniversite binası, protestoların devam edeceği beklentisiyle kapalı kaldı.
YENİ MEKSİKA ÜNİVERSİTESİ
Albuquerque'de taktik teçhizatlı polis çadırları yıktı ve Pazartesi gecesi ile Salı sabahı arasında yaklaşık yedi saat boyunca New Mexico Üniversitesi öğrenci birliği binasını işgal eden protestocularla kısa süreliğine çatıştı.
Üniversite yetkilileri, 5'i öğrenci, 11'i okulla bağlantısı olmayan 16 kişinin tutuklandığını söyledi. Protestocuların öğrenci birliği binasına zarar verdiğini ve kampüsün her yerine sprey boyayla grafitiler yazdıklarını söylediler. Hemen bir hasar tahmini sunmadılar.
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