Gazze direnişi! McGill Üniversitesi kampüsünde Kanadalı öğrenciler Filistin’e destek için çadır kurdu

KUZEYBATI ÜNİVERSİTESİ

Illinois, Evanston'daki okul Pazartesi günü yaptığı açıklamada, Perşembe gününden bu yana kampüsteki protestocuların çoğunluğunu temsil eden öğrenciler ve öğretim üyeleriyle bir anlaşmaya vardığını söyledi.

Üniversite yaptığı açıklamada belirli holdingler ve yatırımlarla ilgili soruları 30 gün içinde yanıtlamayı kabul ettiğini söyledi. Ayrıca "İsrail işgalinden kâr sağlayan herhangi bir satıcının" kampüste hizmet vermemesini sağlamak için bir danışma komitesinin yeniden toplanacağını da belirtti. Açıklamada, üniversitenin kampüsteki Müslüman ve Yahudi yaşamını desteklemek için daha fazla yatırım yapmayı planladığı belirtildi.

Northwestern, bahar dönemi derslerinin sonu olan 1 Haziran'a kadar üniversite politikalarına uygun barışçıl gösterilere izin verileceğini açıkladı.

AUSTIN'DEKİ TEXAS ÜNİVERSİTESİ

Travis County şerif departmanına göre, Pazartesi günü geç saatlerde Austin okulunda polis ve protestocular arasında çıkan çatışmada, olaya karışan 79 kişi hapse atıldı. Çoğu, suç teşkil eden izinsiz girişle suçlandı.

Eyalet polisi ve polis onları çevrelerken yaklaşık 150 protestocu yere oturdu, yüzlerce kişi de memurlar birini sürükleyerek uzaklaştırırken bağırıyordu. Polis, asıl gösterici grubunu uzaklaştırdıktan sonra yüzlerce öğrenci ve protestocu, polis memurlarının kampüsten ayrılmasını engellemek için koştu. Polis biber gazı kullanmadan ve tutuklananları kampüs dışına çıkaracak bir minibüsün yolunu açmak için flaş bombası cihazlarını çalıştırmadan önce, protestocular polis memurlarının üzerine doğru ilerledi ve itişen ceset yığınları oluştu.

GÜNEY KALİFORNİYA ÜNİVERSİTESİ

Kamp organizatörleri Pazartesi günü üniversite başkanı Carol Folt ile yaklaşık 90 dakika görüştü. Folt, tartışılan konunun ayrıntılarını tartışmayı reddetti ancak toplantının amacının protestocuların endişelerini duymasına olanak sağlamak olduğunu söyledi. Salı günü bir toplantı daha planlandı.

Üniversite, 10 Mayıs'ta yapılması planlanan ana mezuniyet törenini iptal etti . Üniversite, güvenlik kaygılarını gerekçe göstererek okulun Filistin yanlısı birincisinin mezuniyet konuşmasını zaten iptal etti.

KALİFORNİYA ÜNİVERSİTESİ, LOS ANGELES

Yetkililerin protestocuların düello yapan grupları arasında "fiziksel kavgalar" yaşandığını söylemesinden bir gün sonra Salı günü kampüste güvenlik sıkılaştırıldı.

UCLA Stratejik İletişim Rektör Yardımcısı Mary Osako, Salı günü yaptığı açıklamada, sınıfa erişimin engellenmesine karışan herkesin okuldan atılma veya uzaklaştırmayla karşı karşıya kalabileceğini söyledi.