Turabi Çamkıran kimdir, kaç yaşında, nereli? Bu soruların yanıtları yoğun şekilde aranıyor. Türkiye'de katıldığı bir televizyon yarışmasında ünlenen Turabi Çamkıran, ABD'de düzenlenen War of the Worlds yarışmasına ikinci kez katıldı. İlk yarışmada birinci olan Turabi Çamkıran 5 milyon TL kazanmıştı. Yeni yarışmada da hırsı ile dikkat çeken Turabi Çamkıran, bir yarışmacı ile kavga etti. Güvenlik görevlilerinin güçlükle sakinleştirdiği Turabi, yarışmadan ayrılarak yurda döndü. Turabi sosyal medya hesabından da bir açıklamada bulundu! İşte yaşananlar ve Turabi'nin hayatı...

Turabi Çamkıran ABD'de yayınlanan War of the Worlds yarışmasına ikinci kez katıldı. Geçtiğimiz yıl şampiyon olan Turabi yarışmadan 5 milyon TL ödül elde etmişti. Turabi Çamkıran, War of the Worlds yarışmasının son bölümünde kavgaya karıştı. Bir rakibi ile tartışan Turabi Çamkıran çılgına döndü. Turabi rakibinin üstüne yürürken, araya güvenlik görevlileri girdi. Eve döndüklerinde de siniri geçmeyen Turabi'yi bir kez daha güvenlik görevlileri sakinleştirdi. Ancak öfkesi dinmeyen Turabi yarışmadan ayrılarak yurda döndü. Peki, Turabi Çamkıran kimdir, kaç yaşında, nereli? War of the Worlds yarışması konusu ne? İşte detaylar...

TURABİ ÇAMKIRAN KİMDİR?

1987 yılında Mersin'de doğdu. Aslen Kahramanmaraşlı. Hiphop Street Dans haricinde Break Dans ve birçok farklı dansı yaptı. Turabi Çamkıran, Mersin'de amatör şekilde tekvando, box ve muay thai ile uğraştı.

Daha sonra profesyonel olarak "Muay Thai"yi yerinde öğrenme isteği ile Tayland'a gitti. Burada yerinde eğitim ile teknik ve fiziğini geliştirerek dövüşçüye dönüştü. Aynı zaman da MMA (kafes dövüşü) maçlarında da birçok ülkede müsabakalara katıldı.

Turabi Çamkıran, 2008 yılında 4.sezon "Benimle Dans Eder misin ?" dans yarışmasına katıldı. 2013 yılında "Yetenek Sizsiniz Türkiye" adlı yarışmaya katıldı. 2014 Survivor yarışmasının birincisi oldu. Ardından Survivor All Star'a katılan Çamkıran, yine birincilik koltuğunda yer aldı.

WAR OF THE WORLDS YARIŞMASININ KONUSU NEDİR?

War of the Worlds yarışması MTV kanalında yayınlanıyor. Yarışmacılar zorlu parkurlar ve şartlarda yarışıyor. Yarışmacıların sınırları sonuna kadar zorlanırken, 1 milyon dolar ödül veriliyor. Geçtiğimiz yıl ödül 750 bin dolardı. Yarışmayı Turabi Çamkıran kazanmayı başarmıştı. Turabi bu yıl da yarışmanın favorileri arasındaydı. Ancak yaşanan kavga nedeniyle yarışmadan ayrıldı.