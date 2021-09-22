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Zonguldak’ta 2 kişiyi öldürüp ormana gömdüler! Kan izlerini kapatmak için sıva yapmışlar

İHA
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Giriş: 22.09.2021 10:18
Zonguldak'ta Salim (28) ve Soner Çatma'yı (34) öldürüp ormanlık alana gömdükleri suçlamasıyla SEGBİS ile yargı karşısına çıkan sanıklar, suçlamaları reddetti. 2 Kişinin yaşamına son verip ormana gömdüğü öne sürülen şüphelilerin duvardaki kan izlerini de alçıyla kapattıkları tespit edildi.
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