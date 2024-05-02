03 Mayıs 2024, Cuma
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Gelin ve damattan 'pes' dedirten görüntüler! Silahla peş peşe havaya ateş açtılar | İşte dehşet veren o anlar...
Akılalmaz görüntüler Karabük’te yaşandı. Bir düğünde gelin ve damat peş peşe silahla havaya ateş açtı. Gelin ve damadın hem kendi hayatlarını hem de çevredekilerin hayatlarını hiçe sayarak ateş etme anları cep telefonuyla kaydedildi. Sosyal medyada paylaşılan görüntüler büyük tepki çekti. İşte 'pes' dedirten o anlar...