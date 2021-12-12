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Yok olmaya yüz tuttu! Yüzlerce yıllık zanaat: Yorgancılık

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Giriş: 12.12.2021 16:04
Bir zamanlar evlerin, çeyizlerin vazgeçilmezi olan el yapımı yorganlar talebin azalması ve ustaların çırak bulma sıkıntısı nedeniyle kaybolmaya yüz tutmuş durumda. İstanbul Beyoğlu'nda küçük yaşlarda girdiği dükkanda tam yarım asırdır çalışan Beşir Bostan da en eski yorgancılardan biri.
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