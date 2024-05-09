İznik’te evde korkutan yangın! İtfaiye ekipleri söndürdü

Bursa’da bir evde çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından kısa sürede kontrol altına alındı. İtfaiye ekipleri yangının çıkış nedenini araştırırken polis ekipleri ise olay ile ilgili tahkikat başlattı.

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