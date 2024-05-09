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Park halindeki otomobilin içerisinde ölü bulundu

ahaber.com.tr
İHA
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Giriş: 09.05.2024 23:45
Adıyaman’da Ahmet Kızıl isimli vatandaş park halindeki otomobilin içerisinde ölü bulundu. Kalp krizi geçirerek öldüğü tahmin edilen Ahmet Kızıl’ın cenazesi Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi Morguna kaldırıldı. Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.
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