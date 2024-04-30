30 Nisan 2024, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Yaşam Videoları Yıldırım ağacı böyle parçaladı

Yıldırım ağacı böyle parçaladı

İHA
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 30.04.2024 22:50
Nevşehir’de bir iş yerinin bahçesine yıldırım düştü. Yıldırımın düştüğü meyve ağacı parçalanırken o anlar güvenlik kameralarınca kaydedildi.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Yıldırım ağacı böyle parçaladı
Yıldırım ağacı böyle parçaladı
Gülbeyaz Albayrak son yolculuğuna dualarla uğurlandı!
Gülbeyaz Albayrak son yolculuğuna dualarla uğurlandı!
Canını unuttu yüzünün derdine düştü!
Canını unuttu yüzünün derdine düştü!
Büyü yalanıyla 175 milyonluk vurgun!
Büyü yalanıyla 175 milyonluk vurgun!
İlahi söyleyen çocuğa çirkin saldırı!
İlahi söyleyen çocuğa çirkin saldırı!
Yaşlı adam pompalı tüfekle dükkanı bastı!
Yaşlı adam pompalı tüfekle dükkanı bastı!
Kilolarca gümrük kaçağı tütün ele geçirildi!
Kilolarca gümrük kaçağı tütün ele geçirildi!
Tatile gitti eşini öldürdü!
Tatile gitti eşini öldürdü!
Gıda etiketlerinde gizlenen tehlike
Gıda etiketlerinde gizlenen tehlike
Önce yumurta fırlattı sonra aracıyla çarptı
Önce yumurta fırlattı sonra aracıyla çarptı
Sürücü 100 metrelik uçurumdan yuvarlandı!
Sürücü 100 metrelik uçurumdan yuvarlandı!
Meteoroloji’den kuvvetli yağış uyarısı
Meteoroloji'den kuvvetli yağış uyarısı
Daha Fazla Video Göster