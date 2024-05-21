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Yargıtay’dan emsal nitelikte karar! ATM’de unutulan karttan para çekti....

ahaber.com.tr
Damla Karasu
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Giriş: 21.05.2024 16:17
ATM'de unutulan karttan para çekilmesinin basit hırsızlık mı yoksa bilişim suçu mu olduğu tartışmaları, Yargıtay'ın son kararının ardından son buldu. İşte ayrıntılar…
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Yargıtay’dan emsal nitelikte karar! ATM’de unutulan karttan para çekti
Yargıtay’dan emsal nitelikte karar! ATM’de unutulan karttan para çekti
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