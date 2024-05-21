Yargıtay’dan emsal nitelikte karar! ATM’de unutulan karttan para çekti....

ATM'de unutulan karttan para çekilmesinin basit hırsızlık mı yoksa bilişim suçu mu olduğu tartışmaları, Yargıtay'ın son kararının ardından son buldu. İşte ayrıntılar…

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