21 Mayıs 2024, Salı
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İran'da matem günü
Helikopter kazasında hayatını kaybeden İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi'nin cenaze töreni için binlerce İranlı Tebriz'de bulunan Şehitler Meydanı'nda toplandı. Reisi ve beraberindeki heyetin cenazeleri düzenlenecek törenin ardından ikindi vaktinde Kum kentinde toprağa verilecek..