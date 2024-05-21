Sınav kaygısıyla nasıl başa çıkılır?

Liselere geçiş sistemi kapsamında yapılacak merkezi sınava geri sayım sürüyor. Sınav 2 Haziran'da. Peki sınava kısa bir süre kala öğrenciler ne yapmalı, yol haritaları nasıl şekillenmeli? Detayları A Haber muhabiri Kübra Bal aktardı.