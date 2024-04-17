Yılda 1 kez açan Manisa lalesini koparmanın cezası 387 bin TL

Manisa'daki Spil Dağı Milli Parkı'nda senede bir kez nisan ayında açan Manisa Lalesi sadece 10 gün yaşıyor. Endemik bitkiyi koparmanın cezası 387 bin TL. A Haber muhabiri Tayfun Er aktardı.

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