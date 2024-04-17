17 Nisan 2024, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Yaşam Videoları Yılda 1 kez açan Manisa lalesini koparmanın cezası 387 bin TL

Yılda 1 kez açan Manisa lalesini koparmanın cezası 387 bin TL

ahaber.com.tr
Tülay Ayçiçek
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 17.04.2024 16:20
Manisa'daki Spil Dağı Milli Parkı'nda senede bir kez nisan ayında açan Manisa Lalesi sadece 10 gün yaşıyor. Endemik bitkiyi koparmanın cezası 387 bin TL.  A Haber muhabiri Tayfun Er aktardı.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
15 yılda 100 bin böcek topladı!
15 yılda 100 bin böcek topladı!
Dokunmak yasak! Cezası 387 bin TL
Dokunmak yasak! Cezası 387 bin TL
Darbedilen kadın mağduriyetini pankartla dile getirdi
Darbedilen kadın mağduriyetini pankartla dile getirdi
Askeri üniforma ile restoranda servis skandalında 3 gözaltı
Askeri üniforma ile restoranda servis skandalında 3 gözaltı
Ünlü gazeteci davayı doğruladı
Ünlü gazeteci davayı doğruladı
Kayseri’de 3 aracın karıştığı kaza kamerada
Kayseri’de 3 aracın karıştığı kaza kamerada
Esenyurt’ta korkutan yangın!
Esenyurt'ta korkutan yangın!
Antalya’da yalnız yaşayan adam banyoda ölü bulundu
Antalya’da yalnız yaşayan adam banyoda ölü bulundu
Bursa’da hapishane konseptli kafe
Bursa'da hapishane konseptli kafe
Yeşil Altın için ilaçlama uyarısı
Yeşil Altın için ilaçlama uyarısı
Kavga eden iki esnafı ayırmaya çalışırken vuruldu
Kavga eden iki esnafı ayırmaya çalışırken vuruldu
TIR’ın imdadına köylüler yetişti
TIR’ın imdadına köylüler yetişti
Daha Fazla Video Göster