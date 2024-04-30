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Edanur'u öldüren ihmal

ahaber.com.tr
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Giriş: 30.04.2024 11:11
Küçükçekmece'deki oyun parkında İBB'nin ihmali ölüm getirdi. 5 yaşındaki Edanur'un hayatını kaybettiği alanda savcı ve bilirkişi heyeti inceleme yaptı. Ölüme giden yoldaki ihmaller zinciri neler? Ayrıntıları A Haber muhabiri Ahmet Nazif Vural aktardı.
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