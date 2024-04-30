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Beşiktaş'taki feci zincirleme kazanın görüntüleri ortaya çıktı

İHA
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Giriş: 30.04.2024 12:28
Beşiktaş'ta 7 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasının görüntüleri ortaya çıktı. 8 kişinin hafif şekilde yaralandığı kazada aracın kontrolden çıkıp refüjdeki bariyerleri kırarak karşı yöne geçtiği görülüyor.
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