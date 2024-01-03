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Yetersiz bakiye uyarısıyla karşılaştı! Bankayı arayınca hayatının şokunu yaşadı

ahaber.com.tr - Özel Haber
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Giriş: 03.01.2024 20:04
Bursa'da yaşayan İrfan Kahraman kredi kartıyla alışveriş yaptığı sırada, yetersiz bakiye uyarısıyla karşılaştı. Banka ile konuşan Kahraman büyük bir şok yaşadı. Çünkü dolandırıcılar hesabından yaklaşık 500 bin lira çekmişti.
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