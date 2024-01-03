Yetersiz bakiye uyarısıyla karşılaştı! Bankayı arayınca hayatının şokunu yaşadı

Bursa'da yaşayan İrfan Kahraman kredi kartıyla alışveriş yaptığı sırada, yetersiz bakiye uyarısıyla karşılaştı. Banka ile konuşan Kahraman büyük bir şok yaşadı. Çünkü dolandırıcılar hesabından yaklaşık 500 bin lira çekmişti.

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