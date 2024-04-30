Atmaca tutkusu! A Haber canlı yayınında renkli anlar | Asaletin gücün sembolü atmaca niye ilgi görüyor?

Doğu Karadeniz'de asalet ve gücün sembolü olarak görülen atmaca büyük ilgi görüyor. Atmaca ile avcılık yapmak bi tutku. Atmaca ile avcılık nasıl yapılıyor? A Haber muhabiri Selman Kutlu detayları Fındıklı Avcılar ve Atıcılar Derneği Başkanı Hüseyin Uzunhasanoğlu'na sordu.

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