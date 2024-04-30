30 Nisan 2024, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Yaşam Videoları Atmaca tutkusu! A Haber canlı yayınında renkli anlar | Asaletin gücün sembolü atmaca niye ilgi görüyor?

Atmaca tutkusu! A Haber canlı yayınında renkli anlar | Asaletin gücün sembolü atmaca niye ilgi görüyor?

ahaber.com.tr
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 30.04.2024 15:58
Doğu Karadeniz'de asalet ve gücün sembolü olarak görülen atmaca büyük ilgi görüyor. Atmaca ile avcılık yapmak bi tutku. Atmaca ile avcılık nasıl yapılıyor? A Haber muhabiri Selman Kutlu detayları Fındıklı Avcılar ve Atıcılar Derneği Başkanı Hüseyin Uzunhasanoğlu'na sordu.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Atmaca tutkusu! A Haber canlı yayınında renkli anlar
Atmaca tutkusu! A Haber canlı yayınında renkli anlar
Kayseri’de 4 kilo uyuşturucu madde ele geçirildi
Kayseri'de 4 kilo uyuşturucu madde ele geçirildi
Pusu kurup öğretmenini bıçakladı
Pusu kurup öğretmenini bıçakladı
1 Mayıs’ı provoke etmeye hazırlanıyorlardı! Yakalandılar
1 Mayıs'ı provoke etmeye hazırlanıyorlardı! Yakalandılar
Kasko yaptıracaklar dikkat
Kasko yaptıracaklar dikkat
Avm’lerde otopark ücreti tartışması
Avm'lerde otopark ücreti tartışması
20 ton yasaklı madde ele geçirildi
20 ton yasaklı madde ele geçirildi
Feci zincirleme kazanın görüntüleri ortaya çıktı
Feci zincirleme kazanın görüntüleri ortaya çıktı
Edanur’u öldüren ihmal
Edanur'u öldüren ihmal
10 aylık sır adım adım çözülüyor
10 aylık sır adım adım çözülüyor
Otoban çetesinden yumurtalı tuzak
Otoban çetesinden yumurtalı tuzak
Tokat’ta depremin yaraları sarılıyor
Tokat'ta depremin yaraları sarılıyor
Daha Fazla Video Göster